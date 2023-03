Costume e società La Ciottolona ricerca personale di sala per la stagione estiva 2023 21 marzo 2023

Montieri: La Ciottolona di Boccheggiano, nel Comune di Montieri, chiocciola Slow Food selezionata tra le migliori Osterie d'Italia 2023, è alla ricerca di una nuova figura da inserire nello staff di sala per la stagione estiva 2023. Guidata dalla famiglia Frullani, La Ciottolona si identifica nel volto e nella cucina del suo giovane chef, il ventottenne Duccio Frullani: cuoco dell'Alleanza Slow Food, impegnato nella valorizzazione di materie prime di produzione locale, anzi, localissima, stagionale e di qualità, a cui aggiunge la grande creatività che, da sempre, contraddistingue i menù del ristorante. I candidati interessati possono inviare il CV all'indirizzo e-mail info@ilfruttetointoscana.it o telefonare al numero (+39) 338 985 983 per un colloquio. Seguici





