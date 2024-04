La ciclostorica "La Maremmana" festeggia il decimo anniversario

Castiglione della Pescaia: Torna a Castiglione della Pescaia, dal 19 al 21 aprile, la ciclostorica della Maremma, La Maremmana, che quest'anno taglia il traguardo dei 10 anni.



E da quest'anno il G.C.Castiglionese punta sul rinnovamento, unendo al fascino delle bici "Vintage" nuovi percorsi articolati su strade bianche e asfalto.

«Quest'anno – spiegano dall'organizzazione – abbiamo voluto offrire la possibilità di partecipare anche con bici Ebike e Gravel, con una partenza separata. Riproponiamo il giro guidato da 25 km per dare la possibilità anche a chi per la prima volta decide di partecipare alla manifestazione. Per i più allenati c'è il percorso da 105 km, sarà spettacolare per il passaggio su sentieri unici in mezzo alla natura».

Il programma:

Venerdì 19 Aprile

ore 11:00 allestimento del mercatino bici e componenti d’epoca e mercatino vintage in Piazza Garibaldi

Sabato 20 Aprile

ore 13:00 - Pedalata sul lungo mare con degustazioni in aziende del territorio

ore 15:00 - Corsa ciclistica categorie Giovanissimi, 3° Memorial Mario Saletti “Il Falco” in collaborazione con il Team Bike Ballero di Enrico Grimani (partenza dal bar Ciro)

ore 20:30 - Cena Maremmana presso Gastronomia Agricola Pavone

ore 22:00 - Musica dal vivo e Rock’n Roll 1950 con i Longboarders presso Gastronomia Pavone, aperta a tutti

Domenica 21 Aprile

ore 9:00 – Partenza della manifestazione, articolata in 4 percorsi a scelta e di lunghezza differente; una passeggiata cicloturistica per bici d'epoca, bici Gravel ed Ebike, con percorsi alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio e ristori enogastronomici nelle aziende locali

ore 16:30 - Premiazioni

Per ulteriori approfondimenti il sito www.ciclomaremmana.it