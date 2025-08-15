La ciclabile che vorrei: Grosseto punta al completamento dei collegamenti ciclabili con le frazioni.

La Ciclabile che vorrei

Di larghezza minima 3 metri per agevolare lo scambio tra pedoni e ciclisti, ma anche per consentirne l'uso a veicoli inclusivi a tre ruote, pavimentata con superfici regolari per garantire scorrimento e comodità di utilizzo, il più lineare possibile con un'attenzione particolare alle intersezioni con la viabilità ordinaria, per velocizzare e rendere sicuri gli spostamenti giornalieri. Sono questi i requisiti che Fiab Grosseto ha chiesto di verificare al Comune di Grosseto nella progettazione delle nuove ciclopedonali tra la città e le frazioni, in premessa agli incontri tra il presidente Angelo Fedi e gli assessori Riccardo Megale e Riccardo Ginanneschi, successivi ai comunicati stampa riguardanti i collegamenti ciclabili in fase di progettazione e realizzazione tra Grosseto e Istia d' Ombrone e tra Principina e il ponte ciclabile dell'Ombrone in Pian di Barca.

Le infrastrutture in arrivo

Con la Ciclopista Tirrenica che fa da motore trainante, ed il cantiere del tratto Spergolaia – Alberese in carico alla Provincia di Grosseto già in avanzato stato di realizzazione, tre sono i progetti che interessano la viabilità extraurbana del Comune di Grosseto. Il primo dei cantieri ad essere aperto in ordine temporale riguarderà il ponte ciclabile sul Canale san Leopoldo (Fiumara), a cui seguirà la manutenzione straordinaria della pista adiacente la SP 158 fino al confine con Castiglione della Pescaia ed il raccordo ciclabile tra il ponte e l'abitato di Marina di Grosseto. Con il progetto definitivo approvato a settembre 2024, l'inizio dei lavori è previsto per ottobre 2025, fine lavori ottobre 2026.

Sullo stesso asse viario, il collegamento tra Principina Mare ed il ponte ciclabile di Pian di Barca rappresenta il secondo e più vicino progetto in ordine temporale che andrà in porto. Finanziato con un compisco importo di 2.250.000 € dalla Regione Toscana ed il cofinanziamento di 750.000 euro di risorse comunali, di questo tratto, che dà continuità alla Ciclopista Tirrenica ma risulta estremamente importante e strategico per lo sviluppo turistico in chiave sostenibile delle frazioni di Marina e Principina, è attualmente in via di definizione il progetto esecutivo, a cui seguirà l'affidamento dei lavori previsto per agosto 2026, con termine di realizzazione prevista nel novembre 2027.

Più lontana, appare la realizzazione del collegamento ciclabile Grosseto / Casalecci / Istia d'Ombrone, di cui ad oggi esiste comunque un progetto di fattibilità tecnico economica, che individua il tracciato e le opere infrastrutturali importanti come il ponte sul canale allacciante Salica - Ombrone, propedeutico sia al proseguo della fase progettuale che alla ricerca dei finanziamenti necessari alla realizzazione.

Acqua sotto i ponti

il collegamento ciclabile tra Grosseto e Istia d'Ombrone è un "pallino" che Fiab Grosseto propone di mettere in gioco da tempo, riconoscendo a questo un'importanza strategica per la mobilità quotidiana da e per le frazioni. Si torna infatti al 2011 quando a pagina 4 del numero di luglio del periodico cartaceo Grossetociclabile NEWS (copia in formato pdf disponibile qui) allora curato e redatto dall'Associazione e diretto dal compianto Gianfranco Iacopozzi, presentammo uno studio di fattibilità su questo tracciato. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti... e non a caso sullo stesso articolo si parlava dell'importanza dei ponti ciclabili, come quello sull'Ombrone che poi è stato realizzato, con un iter iniziato nel 2015 e terminato a marzo del 2019, a cui si riferisce l'immagine di copertina di questo articolo, scattata nell'occasione.

Scopri la Maremma in bicicletta - itinerari cicloturistici e tracce GPS

fonte A.F.

(Ponte sull'Ombrone - Foto Daniele Ingrati)



