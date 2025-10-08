La chitarra magica di Christian Lavernier nel secondo Concerto d’Autunno del Rotary

Venerdì 10 ottobre alle ore 19 nella Chiesa della Misericordia

Grosseto: Sarà la chitarra magica di Christian Lavernier la protagonista del secondo dei “Concerti d’Autunno” che il Rotary offre nel mese di ottobre alla cittadinanza. Il concerto è in programma venerdì 10 ottobre con inizio alle ore 19 nella Chiesa della Misericordia.

Nato a Imperia nel 1979 Christian Lavernier ha iniziato gli studi di chitarra classica con il maestro Mario Senise e si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano . Ha frequentato masterclass con alcuni dei più rinomati insegnanti di chitarra del panorama internazionale e svolge attività concertistica e masterclass.

Dopo aver partecipato e vinto numerosi concorsi internazionali, ha intrapreso la carriera concertistica internazionale esibendosi in importanti festival e statoni9 sia a li8vello nazionale che internazionale.

Dal 2013 collabora anche con musicisti italiani e internazionali al di fuori della musica classica.

Questo l’elenco dei brani che Christian Lavernier proporrà in questo concerto: Light Side (Omaggio a Lucio Fontana), Bach and back (Homage to J.S Bach), Visioni Simultanee ( Homage to Umberto Boccioni), Helgoland (Homage to Werner Heisenberg), Modì (Homage to Amedeo Modigliani), Dubliners (Homage to James Joyce), L’enigma dell’ora (Homage to Giorgio De Chirico), Non ama il nero (Homage to Alberto Burri), Samo (Homage to Jean-Michel Basquiat), The Gate of Hell (Homage to Auguste Rodin), Dinamismo di un cane al guinzaglio (Homage to Giacomo Balla).



