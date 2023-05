La chef tarquiniese Vittoria Tassoni sulla rivista francese di cucina "Régal"

Tarquinia: La chef tarquiniese Vittoria Tassoni protagonista nel reportage della rivista “Régal”, leader in Francia del settore editoriale per la gastronomia. Alla cuoca dell’alleanza Slow Food è stato dedicato un ampio spazio, nell’ambito di un servizio giornalistico dedicato all’azienda olivicola di Marina Anna Gioacchini, in cui sono stati coinvolti anche alcuni produttori di eccellenza del territorio. “Ringrazio la mia amica Marina Anna per avermi reso partecipe di questa iniziativa – afferma la presidente dell’associazione culturale Il “Prezzemolino” -.

È stata una bella esperienza. Ho avuto modo di raccontarmi e parlare della cucina tradizionale della Tuscia”. Nell’articolo, pubblicato la scorsa settimana, Vittoria Tassoni propone la ricetta dei ravioli di ricotta sucrés e presenta una carrellata di alcuni piatti tradizionali come l’acquacotta e le frittelle di riso “Un’opportunità per far conoscere e promuovere il nostro territorio, partendo dall’azienda di Marina Anna, che si trova a Grotte di Castro, per poi allargarsi alla Tuscia – conclude Vittoria Tassoni –.Una terra che vanta un invidiabile patrimonio enogastronomico”.