“La Carovana Stralunata” sui Passi di Pasolini pronta a raggiungere la casa del maestro

l’ultima tappa da Bassano in Teverina verso Chia, con chiusura in musica e poesia

Viterbo: Il viaggio de “La Carovana Stralunata” sui Passi di Pasolini ha accolto in questi dieci giorni tantissime persone, camminatori, curiosi, appassionati di storie. Si è celebrato così il senso stesso dell’iniziativa coordinata dal maestro Maurizio Gregori e dallo studioso Marco Saverio Loperfido: vivere un pellegrinaggio culturale facendo dialogare la figura di Pasolini con la memoria collettiva dei luoghi che hanno ispirato il suo pensiero, promuovendo un rapporto autentico tra territorio, cultura e comunità.

Arricchito da racconti, musica ed esperienze di vita, domani, 2 novembre, il gruppo si riunisce a Bassano in Teverina (ore 10) per affrontare l’ultimo tratto, raggiungere Chia (verso le 13), visitando i luoghi scelti dal regista e poeta per il suo buen ritiro nella Tuscia, dalle cascatelle fin sotto la torre. “L’Ultima Casa, il traguardo del cammino nel luogo che Pasolini scelse come sua ultima dimora – precisano gli organizzatori - un approdo carico di un valore biografico e emotivo fortissimo, dove il suo viaggio terreno si concluse”.

La festa finale, immancabile, è in programma nel pomeriggio alle 16, sempre a Chia (centro storico) con un minishow “stralunato”, una piacevole sorpresa poetica e la proiezione del documentario “Pasolini nella Tuscia”

Sia la camminata che la celebrazione del pomeriggio sono gratuite e aperte a tutti. Per tutte le informazioni sull’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio, e il dettaglio delle tappe https://www.musicultura.org/carovana-stralunata/



