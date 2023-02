La Capitaneria di porto nelle scuole con il progetto “Una Scuola d’a…Mare”

Portoferraio: La Capitaneria di porto di Portoferraio partecipa, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Toscana, all’attuazione del Piano “Ri-Generazione Scuola” del Ministero dell’Istruzione con il progetto “Una Scuola d’a…Mare” – promosso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera.



Il progetto “Una Scuola d’a…Mare” è finalizzato a coniugare le esigenze informativo-formative delle nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale, con la necessità di renderle più coinvolgenti, attrattive e replicabili attraverso l’ideazione di apposita attività didattica, da svolgere presso le scuole, con la quale far acquisire conoscenze e rendere strutturale l’adozione di comportamenti ecologicamente virtuosi da parte dei giovani studenti.

Le iniziative avviate all’Elba, che si svolgono presso le sedi degli Istituti scolastici e della Capitaneria di porto, sono state organizzate in stretta collaborazione con la Lega Navale Italiana di Portoferraio e la Federazione Italiana Vela, che partecipano nell’ambito del progetto Vela a Scuola, e con l’Associazione Marevivo.





Durante gli incontri, partendo dall’organizzazione e dai compiti istituzionali svolti dalla Guardia Costiera, vengono trattati diversi temi inerenti la tutela dell’ambiente marino e costiero, con approfondimenti sulle principali fonti di inquinamento, sulle misure da adottare per la sostenibilità dell’ambiente marino e sul Capitale Naturale presente nel nostro Paese, rappresentato sul territorio elbano dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e dal Santuario dei cetacei “Pelagos”, quale strumento fondamentale di tutela dell'ambiente marino-costiero e di salvaguardia della sua biodiversità dai danni causati dall'inquinamento.

Insieme alle attività promosse dalla Guardia costiera per incentivare le buone pratiche da adottare in mare e sulle spiagge a tutela dell’ambiente, sono illustrate anche le novità introdotte lo scorso anno dal legislatore nazionale, con l’inserimento, tra i principi sanciti all’articolo 9 della Costituzione, della tutela dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni, nonché delle disposizioni fissate dalla Legge “Salva-Mare”.

Obiettivo della Guardia Costiera di Portoferraio e delle Associazioni che aderiscono all’iniziativa è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della lotta all’inquinamento e, in particolare, alla dispersione delle microplastiche in mare e sulle conseguenze dannose che la plastica produce per le nostre coste, i nostri mari, la nostra salute, nonché di favorire iniziative concrete e mirate ad una maggiore responsabilità e attenzione per la salvaguardia della risorsa preziosa che è il mare e l’ambiente costiero.