La Cantina di Pitigliano presenta due nuovi vini

Pitigliano: La Cantina di Pitigliano annuncia l'uscita di due nuovi vini che completano la linea Premium inaugurata nel 2022. I vini Via Cava dell'Annunziata e Via Cava di San Sebastiano rappresentano l'espressione suprema dell'impegno e della dedizione che la cantina ha dedicato all'arte della produzione vinicola.La linea Premium della Cantina di Pitigliano è un progetto avviato lo scorso anno, con l'obiettivo di creare vini di alta qualità che riflettano la maestria e la passione dei nostri vignaioli. Le uve selezionate con cura in vigna sono il cuore di questi vini straordinari, che esaltano le caratteristiche uniche del terroir vulcanico di Pitigliano. I nomi dei vini sono dedicati alle Vie Cave, antiche e misteriose strade di epoca etrusca, vera unicità del territorio di Pitigliano, Sovana e Sorano.



Il vino dell'Annunziata incarna l'eleganza e la complessità, con un carattere distintivo che riflette l'essenza delle uve coltivate nel terre del tufo. Si tratta di un Maremma Toscana DOC bianco, 85% Vermentino, 15% Sauvignon. Questo vino offre un bouquet aromatico intenso, un corpo strutturato e una lunga persistenza in bocca. È un'esperienza sensoriale indimenticabile che delizia gli amanti del vino più esigenti riproponendo alla perfezione le caratteristiche del territorio tufaceo nel bicchiere.

Il San Sebastiano, invece, è un vino rosso DOC Sovana. Raffinato e vibrante cattura l'essenza delle uve coltivate sul territorio (85% Sangiovese e 15% Merlot).

"Con il lancio di Via Cava dell'Annunziata e Via Cava di San Sebastiano, siamo orgogliosi di completare la nostra linea Premium, un progetto che rappresenta il culmine della nostra dedizione alla qualità e all'eccellenza", afferma Moreno Felici, presidente della Cantina di Pitigliano. Questi due vini straordinari sono il risultato di un impegno costante per la selezione delle migliori uve in vigna e di una cura meticolosa in ogni fase della produzione”.

I nuovi vini Via Cava dell'Annunziata e Via Cava di San Sebastiano saranno disponibili presso il negozio della cantina e saranno presentati durante eventi speci