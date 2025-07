La campagna elettorale sulle spalle dei cittadini del comune di Orbetello

Il Comitato OBC è fortemente preoccupato nell’apprendere che il Governo Nazionale ha impugnato la Legge Regionale sulla Laguna di Orbetello.

Orbetello: Ad un anno esatto dalla moria del luglio 2024, dopo aver raccontato direttamente ed attraverso i rappresentanti locali, con tanto di squilli di tromba, la nascita del futuro Ente Gestore, il Parco Ambientale della Laguna di Orbetello, proprio nel momento in cui scadono i 150 giorni entro i quali i 5 soggetti Soci dello stesso futuro Ente (Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario e Comune di Orbetello) devono dare corso alla costituzione di tale Parco, si legge che il Governo impugna una Legge Regionale che, pur se tardiva, va comunque a colmare un vuoto temporale che durerà fino a quando non entrerà in campo in modo operativo il Parco.

Se questo è l’inizio, quali garanzie abbiamo come cittadini che il Parco possa essere un soggetto all’interno del quale gli Enti territoriali riescano a dialogare in serenità e con lo scopo di fare il bene di questo territorio? Quale affidabilità può avere un soggetto che nasce sotto questa stella?

A noi pare evidente che si tratti, ancora una volta, di propaganda elettorale e di conflitti tra istituzioni, svolte sulle spalle dei cittadini. Nel frattempo, il Comune di Orbetello che posizione assume?

Segue l’appartenenza politica e attende che qualcuno gli tolga le castagne dal fuoco o si pone nella posizione di chi deve (o meglio dire dovrebbe) preoccuparsi della cura e della tutela del territorio e della laguna di Orbetello?

L’ultimo intervento del Sindaco sull’argomento risale a metà maggio, quando sbandierava la nascita del Parco, poi? Noi sappiamo che ci sono state diverse riunioni fra i soggetti futuri Soci, ma non ha più detto nulla. Come mai?

Attendiamo quindi delle risposte alle domande evidenziate, così che si capisca una volta per tutte quale livello di percezione della realtà esista e quale livello di responsabilità politica e amministrativa risieda nei rappresentanti locali. Come Comitato Cittadino Orbetello Bene Comune esigiamo pertanto dalle istituzioni coinvolte rispetto per la cittadinanza, oltre che assunzione di responsabilità nella cura dell’ecosistema lagunare. Continueremo a lavorare affinché si costruisca una sempre maggiore partecipazione da parte della cittadinanza, si generi una coscienza collettiva adeguata alle questioni e alle difficoltà che il nostro territorio sta attraversando e affinché venga, finalmente, posta la cura ambientale del territorio al centro di ogni discorso politico e amministrativo.

Orbetello Bene Comune