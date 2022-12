La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno da sempre accanto alle scuole

I Servizi Commerciali Web Community partecipano ad una serie di incontri con la CCIAA



Grosseto: Confermata anche per quest’anno scolastico la collaborazione tra il Professionale dei Servizi Commerciali Web Community e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Nell’ambito dei PCTO, le classi del triennio hanno partecipato ad una serie di incontri online e in presenza che si sono conclusi la scorsa settimana con un incontro sull’imprenditoria femminile e giovanile. Gli incontri di informazione online, guidati dal dott. Luca Bilotti e dalle dott.sse Selene Bottosso e Raffaella Antonini, hanno approfondito diversi temi inerenti al mondo del lavoro, dai fabbisogni professionali delle imprese, alle softskill richieste dalle aziende, alle competenze in ambito green e digitale. L’incontro in presenza, invece, tenuto dalla dott.ssa Marika Capezzali del Centro Studi e Servizi Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ha affrontato il tema dell’imprenditoria femminile e giovanile. La dott.ssa Capezzali ha spiegato agli studenti della classe V, prossimi ad inserirsi nel mondo del lavoro, le agevolazioni e gli incentivi regionali e nazionali oggi sfruttabili per avviare un’attività d’impresa.





L’obiettivo degli incontri è stato quello di informare gli studenti sulle competenze ricercate dal mercato del lavoro e di incentivare l’imprenditoria femminile e giovanile.

Gli incontri sono stati organizzati dalla prof.sse di Tecniche Professionali dei servizi commerciali Stefania De Robbio e Marianna Festeggiato, rispettivamente referenti PCTO per le classi IV e V dei Servizi Commerciali Web Community.