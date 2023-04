La Camera di Commercio dà il via alla nuova edizione di “Eccellenze in Digitale”

Progetto in collaborazione con Unioncamere e Google per la trasformazione digitale del Paese



Grosseto: La nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” realizzata da Unioncamere prende avvio grazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro di Google.org e andrà a sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le loro competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cybersicurezza. Questa iniziativa consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione gratuiti, organizzati dai Punti impresa digitale diffusi in tutte le Camere di commercio. Solo nell’edizione 2020-2022, sono state formate più di 43 mila persone con mille seminari organizzati in tutta Italia.

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno prende parte al progetto e riprende le attività con un webinar di formazione che si terrà giovedì 13 aprile dalle ore 10.30, dedicato a “L’importanza di restare competitivi in digitale: strumenti per verificare l'efficacia della propria presenza online”. L’accesso è aperto a tutti i lavoratori e a coloro che sono in cerca di occupazione tramite iscrizione a questo link: https://bit.ly/EiD13-04-2023

“Siamo soddisfatti di aderire anche quest’anno al progetto di Eccellenze in Digitale, a fianco di Unioncamere e Google. – commenta il presidente CCIAA Riccardo Breda - La digitalizzazione in tutti i settori è ormai indispensabile per lo sviluppo economico del Paese. L’obiettivo del progetto è quello di favorire la crescita digitale delle imprese, attraverso attività di formazione gratuita. Eccellenze in Digitale – prosegue Breda - rientra nell’ambito delle numerose attività realizzate dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, a sostegno della transizione al digitale”.

Se la precedente edizione del progetto Eccellenze in digitale - con oltre mille partecipanti del territorio di Livorno e Grosseto - ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, la nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo.

Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online.

Scopo degli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2023 e agli inizi del 2024, è fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione anche alla sicurezza e al contenimento dei costi.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili nella home page del sito camerale e all’interno della sezione dedicata al Punto Impresa Digitale: www.lg.camcom.it