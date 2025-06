Per i 75 anni della storica bottega La ‘Bondi Gioiellerie 1950’ partecipa a un progetto di solidarietà per donne in crisi e oreficeria etica

Orbetello: Clienti, cittadini e giornalisti sono invitati dal 27 al 29 giugno allo showroom per aderire a un crowdfunding benefico. Acquistando un certificato del valore di 25 euro si ottiene un buono sconto del 25% sulla linea Filodamore®, valido fino al 15 novembre, perfetto anche come regalo. https://bondigioiellerie.com www.rubinia.com

Un doppio compleanno all'insegna delle emozioni che durano nel tempo e della solidarietà, per ‘Bondi Gioiellerie 1950’: l’insegna compie 75 anni e l’ultimo punto vendita avviato a Orbetello (GR), in corso Italia 59, ne compie 4. Qui vengono proposti i grandi marchi della gioielleria e dell’orologeria offrendo anche la possibilità di realizzare creazioni su misura.

La prima bottega fu fondata dalla signora Maria, nonna degli attuali proprietari, così da tre generazioni ‘Bondi Gioiellerie 1950’ è sinonimo di professionalità, accoglienza, buon gusto e tradizione. Altri negozi sono a Canino(VT), Montalto di Castro(VT) e Tarquinia(VT).

Le due importanti ricorrenze nel capoluogo toscano saranno celebrate con un progetto benefico.‘Bondi Gioiellerie 1950’ ha infatti aderito alla campagna di crowdfunding lanciata dal brand nazionale di gioielleria artigianale Rubinia con la linea di bracciali, ciondoli, orecchini Filodamore®: lo scopo è offrire borse di studio a donne in difficoltà per insegnare loro a creare gioielli con le mani; una parte del ricavato andrà a sostenere la ricerca di nuovi materiali etici per il settore, promuovendo così un’arte orafa sempre più sostenibile.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente a Milano da Rubinia insieme alla onlus ‘Fondazione Donna a Milano’ ed è mirata a valorizzare il ruolo femminile nella società.

Per sostenere il progetto della borsa di studio, clienti, cittadini e giornalisti sono invitati allo showroom ‘Bondi Gioiellerie 1950’ dal 27 al 29 giugno. Acquistando un certificato del valore di 25 euro si riceve un buono sconto del 25% sulla linea Filodamore®, valido fino al 15 novembre, perfetto anche come regalo.

Orari: dal lunedì alla domenica 9.30-13, 17-20.30, 21.30-23.30. L’ingresso è libero.

La proposta solidale, che vede insieme ‘Bondi Gioiellerie 1950’ e Rubinia, parla di altruismo, made in Italy, heritage in poche parole di amore, secondo la lezione della ‘mitica’ nonna di Roberto Ricci, anima creativa di Rubinia: “Se tutti facessimo le cose con un filo d’ amore, il mondo sarebbe un posto migliore”. Proprio quelle parole nel 2000 ispirarono il concept della collezione Filodamore®, da sempre un marchio che fa quello che promette nel nome: dopo l’esordio, alla manifestazione benefica milanese ‘Convivio’ a favore di Anlaids Lombardia, è sempre stato il prodotto di Rubinia dedicato a scopi sociali.

Filodamore® utilizza argento e oro 100% etici e certificati C.O.C.. e i monili si possono anche impreziosire con sigilli e incisioni dedicate e gemme di diverso valore. Il buono sconto può essere anche omaggiato come regalo esclusivo, ricco di significati che lo rendono perfetto per occasioni importanti come compleanni, anniversari e altre festività, fino al Natale. Un simbolo per eccellenza del legame tra persone che si vogliono bene.

‘Fondazione Donna a Milano Onlus’, presieduta dalla prof.ssa Maria Rita Gismondo, è nata per supportare le donne nel conquistare uno stato di benessere personale e sociale. Da sempre collabora con diverse altre Associazioni a supporto dell’ascolto e del riscatto delle donne da una condizione di disagio e di dipendenza economica. Le donne ascoltate hanno infatti evidenziato come l’indipendenza economica sia un pilastro essenziale per il loro riscatto. Lo sviluppo professionale è primario focus di ‘Fondazione Donna a Milano’ che ha trovato in Rubinia, e nei suoi rivenditori come ‘Bondi Gioiellerie 1950’ i partner ideali per massimizzare il risultato della propria vocazione. “Il progetto Filodamore® è triennale – spiega Roberto Ricci -. Vorremmo realizzare uno spazio partecipativo dedicato all’artigianato italiano dove offrire formazione, ospitalità e vetrina per la vendita. È una visione concreta per ridare smalto all'Italia del fare con il cuore e con il giusto tempo. Questo per evitare che mestieri e competenze fondamentali scompaiano, per sostenere il talento femminile, per coinvolgere in una unica filiera chi crea, chi produce e chi consuma; crediamo infatti sia importante restituire umanità al gesto dell'acquisto ormai ridotto quasi sempre ad atto di consumo se non di spreco. Con i nostri rivenditori siamo anche impegnati a sviluppare materiali, tecnologie e nuove forme di progettazione.”

Filodamore® - La linea

Classic

Caratterizzato da un filo d’oro o d’argento, rappresenta la collezione iconica, quella da cui tutto è partito. Al bracciale modello bangle è messo a corredo un laccetto di nappa, disponibile in diversi colori.

Nodi d'Amore

Il simbolo del nodo rappresenta un’idea archetipa ed ancestrale e in tutte le culture ricopre da sempre un ruolo da protagonista. Il nodo è anche unità di misura della velocità navale. Per Filodamore® sono i momenti indimenticabili, quelli che si vorrebbe fermare e ricordare per sempre in una ideale unità di misura della felicità del proprio tempo.

Numeri e Parole

I gioielli Filodamore® possono essere personalizzati con simboli, iniziali, date, frasi; i numeri del cuore, quelli portafortuna, quelli delle date importanti della propria vita. Fiumi di simboli che si accavallano nella mente, nella vita, nei ricordi, da imprimere e indossare su un gioiello. Le diverse linee sono come tele bianche, d’oro o d’argento su cui imprimere ciò che si desidera.

Con gemme e diamanti

Un Filodamore® legato a qualcosa di prezioso. Ogni gioiello racconta con eleganza e raffinatezza la storia unica di chi lo indossa, delle sue passioni, dei suoi momenti, dei suoi luoghi e delle sue persone importanti. Per rendere ogni istante un capolavoro di luce e di colori da portare sempre con sé.