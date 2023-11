Cultura “La bocca del lupo” per il secondo appuntamento del Primo binario film lab 20 novembre 2023

Grosseto: Vincitore del Torino film festival nel 2009 “La bocca del lupo” di Pietro Marcello è il film documentario che sarà proiettato domani, martedì 21 novembre, per “Primo binario film lab”, il festival sperimentare dedicato ai senza dimora e promosso da Coeso Società della Salute con la collaborazione di Simurg ricerche e dell’associazione Kansas City.

Appuntamento, quindi, alle 18, nella sala riunioni dell’Help center alla stazione di Grosseto, in piazza Marconi 1, con il documentario che racconta la vita di due emarginati di Genova e la loro storia d’amore e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti: ai Nastri d’Argento, ai David di Donatello e al Festival di Berlino. Protagonista del film documentario è Enzo, emigrato siciliano, condannato a una lunga pena detentiva. In carcere conosce Mary, transessuale al quale si lega, e che lo aspetta fino al termine della sua reclusione. Un film che soverchia la divisione tra film a soggetto e documentario, perché unisce momenti documentari, interviste, lettere e materiali di archivio su Genova e la sua storia. A guidare il regista Pietro Marcello nella scoperta di questa Genova ai margini è l’omonimo romanzo di Remigio Zena, che lo conduce nei vicoli di Quarto dei Mille, con uno sguardo curioso e non giudicante. Il festival “Primo binario” prosegue martedì 28 novembre, con “Senza tetto né legge”, di Agnes Varda, un film fuori concorso premiato con il Leone d'oro nel 1985, che affronta in modo anarchico il fenomeno del nomadismo, della fuga e del rifiuto e lo fa raccontando una storia di una giovane donna per arrivare martedì 5 dicembre, alla proiezione di “Roma Termini”, di Bernardo Pampaloni, mentre martedì 12 dicembre sarà la volta di “Storie del dormiveglia”, di Luca Magi. A giudicare il miglior film sarà una giuria composta da senza dimora che, nella serata conclusiva del 18 dicembre premieranno la migliore pellicola. Inoltre, durante l’evento finale che si terrà la cinema Stella di Grosseto, sarà presentato anche un documentario realizzato dai senza dimora che si sono resi disponibili con il supporto dell’associazione Kansassiti. La rassegna è realizzata anche grazie al supporto tecnico della Mediateca digitale della Maremma. Per informazioni è possibile scrivere a: a.castagnini@coesoareagr.it.

