La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: sessantadue opere provenienti dall’Italia e dall’estero in esposizione

Volterra: La creatività giovanile italiana protagonista. L’arte dei giovani dei licei artistici italiani ed europei continua a viaggiare, portando il sogno dell’arte in ogni angolo del Paese e oltre confine. Le opere della V Biennale nazionale dei Licei artistici approdano in Toscana. Sarà Volterra, dal 6 al 29 novembre, a ospitare la mostra itinerante di Viaggiarte. Con l’arrivo a Volterra, la mostra itinerante ViaggiArte conferma il suo ruolo di ponte tra generazioni e culture, valorizzando i talenti emergenti degli studenti delle scuole d’arte superiori. La mostra sarà allestita nella prestigiosa sede del Palazzo dei Priori.

La V Biennale – tenutasi a Roma dal 1° al 20 ottobre 2024 al Salone d’Onore del Museo delle Civiltà all’Eur – ha celebrato il tema “Il Sogno”, ispirato al verso di Giovanni Pascoli: “Il sogno è l’infinita ombra del vero” (da Alexandros, Poemi conviviali). La Biennale è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt). L’iniziativa ha coinvolto 210 Licei Artistici italiani, abbracciando quindi tutte le regioni, con 207 opere esposte, di cui 186 realizzate da studentesse e studenti italiani e 21 provenienti da prestigiose scuole d’arte europee e internazionali (Arabia Saudita, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Russia, Spagna, Svizzera, Ungheria).





ViaggiArte trasforma questa Biennale in un percorso dinamico e itinerante, con l’obiettivo di diffondere le creazioni dei giovani artisti in sedi iconiche, favorendo scambi culturali e confronti generazionali. Dopo le prime tappe – Roma (al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne), Perugia (Loggia dei Lanari, giugno 2025, in collaborazione con il Liceo Artistico “Bernardino di Betto”), Spoleto (Chiostro del Liceo Artistico “Leoncillo Leonardi”, in sincrono con il Festival dei Due Mondi) e la recente esposizione alla Casa del Municipio IV di Roma Capitale – le opere approdano ora a Volterra.

Dal 6 al 29 novembre 2025, la mostra a Palazzo dei Priori ospiterà una selezione di opere che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla videoarte alle installazioni, tutte nate dalla libera espressione dei giovani talenti. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Volterra, il sostegno del direttore della Pinacoteca Alessandro Furiesi e con l’impegno organizzativo del Liceo Artistico Statale “Giosuè Carducci” di Volterra – storico polo di formazione nella lavorazione dell’alabastro dal 1932 – vede la partecipazione del “Carducci” con una selezione di opere oniriche realizzate dagli studenti: sculture e installazioni in alabastro che dialogano con il tema “Il Sogno”, coniugando la tradizione etrusca con l’innovazione contemporanea.

“ViaggiArte celebra il talento e la creatività dei giovani artisti, valorizzando l’istruzione artistica come motore di innovazione e scoperta”, dichiara Mariagrazia Dardanelli, presidente di ABiLiArt e curatrice della Biennale. “Queste opere non sono solo un’esposizione: sono un invito al dialogo tra passato e futuro, tra Italia e mondo, per nutrire la passione che trasforma i sogni in realtà tangibili”.

L’avventura di ViaggiArte non si ferma qui. Dopo Volterra, le creazioni proseguiranno verso Palermo e il Lussemburgo, consolidando un network internazionale che ha già toccato, nelle edizioni precedenti, destinazioni come Matera, Salerno, Barcellona, Mosca e la nave Cruise Roma di Grimaldi Lines per l’edizione “La Nave della Biennale - Dall’Art alla Startup. Art for a Green Future”. Un impegno che, fin dalla prima edizione nel 2018, promuove la circolazione dell’arte studentesca in musei, complessi monumentali e festival, favorendo percorsi di crescita come i progetti di scuola-lavoro.



