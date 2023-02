La biblioteca comunale regala libri ai ragazzi delle scuole

Un progetto per realizzare piccole biblioteche all’interno di ogni plesso scolastico



Roccastrada: Un progetto per la realizzazione di piccole biblioteche all’interno di ogni plesso scolastico del territorio: è questa l’idea messa in campo dall’Amministrazione Comunale e da CoeSo Sds Grosseto in accordo con l’Istituto Comprensivo, con lo scopo di regalare agli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, una serie di libri su temi scelti in collaborazione con le insegnanti.

Si è concretizzata nell’ultima parte dello scorso anno la consegna dei primi 500 libri per un valore complessivo di oltre tremila euro, che la biblioteca comunale ha acquistato sulla base dei suggerimenti e dei piani didattici proposti dalle docenti. Il progetto proseguirà anche per il 2023 per un numero identico di libri e di risorse da investire.

“L’idea di realizzare delle piccole biblioteche all’interno di ogni plesso scolastico – queste le parole dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi – che abbiamo pensato e stiamo concretizzando in stretta collaborazione con il corpo docente, riteniamo che sia una buona iniziativa perché realizzata in sinergia con la scuola sulla base del piano formativo. Avevamo a disposizione delle risorse finalizzate all’acquisto di libri ed abbiamo deciso di destinarle ai giovani studenti del nostro territorio. L’iniziativa è stata particolarmente gradita dall’Istituto Comprensivo che ha prestato la propria collaborazione per l’arricchimento della didattica. Approfitto per ringraziare il responsabile della biblioteca comunale Riccardo Toticchi per la preziosa collaborazione attiva nello sviluppo e concretizzazione di questo progetto”.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale a nome dell’Istituto Comprensivo – queste le parole del dirigente, Dr. Cristiano Lena – per aver formulato questa proposta ai nostri insegnanti che hanno accettato di buon grado questa donazione, che costituisce senza alcun dubbio un arricchimento del patrimonio culturale che potrà essere utilizzato dai giovani studenti”.