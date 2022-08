La biblioteca comunale Chelliana chiude ad agosto

Grosseto: Il Comune rende noto che la sede centrale della biblioteca Chelliana in via Mazzini 36 a Grosseto sarà chiusa al pubblico da lunedì 8 a sabato 13 agosto compresi per consentire le consuete operazioni di sanificazione e pulizia dei locali previste annualmente.



Si fa presente inoltre che anche la sede decentrata della biblioteca nello Spazio Soci Coop del Centro Commerciale Maremà rimarrà chiusa dal 1 agosto al 13 agosto.

Da martedì 16 agosto riprenderà l'orario al pubblico consueto:

Sede centrale Palazzo Mensini, via Mazzini 36

lunedì 14.30 -19.30

da martedì a venerdì 8.30 -19.30

sabato 8.30 -13.30

Sede Spazio Soci Coop Maremà