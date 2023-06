La Biblioteca Chelliana chiude momentaneamente per lavori

Grosseto: Continua il percorso di revisione della macro-organizzazione della macchina amministrativa. Un’operazione di riordino e razionalizzazione che costituisce il fiore all’occhiello dell’operato dell’Amministrazione comunale che, attraverso un piano di trasferimenti di servizi e uffici vuole dare un nuovo volto alla città e rispondere alle esigenze dei cittadini.



Dopo il recente spostamento e conseguente inaugurazione del servizio entrate al centro commerciale Gorarella, questa mattina, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore alla Cultura Luca Agresti, è stata annunciata la temporanea chiusura della Biblioteca comunale Chelliana di via Mazzini. Uno step fondamentale, che rappresenta il primo tassello di un domino che porterà all’efficientamento dell’Amministrazione.





A partire da lunedì 3 luglio, la Biblioteca comunale Chelliana chiuderà temporaneamente i propri battenti, fino alla fine del mese di novembre, per effettuare il trasloco ai piani superiori dell’edificio. Un trasferimento necessario dettato dalla necessità dell’Amministrazione di liberare quanto prima l’edificio di via Saffi, che sarà abbattuto entro la fine dell’anno, secondo il crono-programma del Pinqua (Programma per la qualità dell’abitare), per cui la Giunta comunale ha ricevuto una menzione al merito progettuale dall’ex Ministro Giovannini.

La Biblioteca Chelliana ospiterà, in questo lasso temporale, gli uffici dei servizi educativi al piano terra riaprendo poi a novembre, con una struttura totalmente rinnovata nei suoi oltre 2 mila metri quadrati. Dopo l'intervento di riqualificazione, la memoria e la ricchezza letteraria del nostro territorio, nonché il centro della Rete della biblioteche di Maremma, sarà ancora più viva, frequentata e fruibile per tutta la comunità, grazie alle nuove sale lettura, un settore ragazzi ancora più fornito e spazioso, postazioni studio e gioco per bambini e a una nuova Aula Magna.

L’ampliamento della Biblioteca restituirà inoltre una casa a 150 mila libri, custoditi fino ad adesso negli archivi del Comune di Grosseto, che saranno collocati a scaffale aperto nei nuovi locali della Biblioteca.

Ciò nonostante, il servizio bibliotecario non si fermerà. In questi mesi di momentanea chiusura, la Chelliana potrà contare sul prezioso contributo della rete cittadina. La Biblioteca di storia moderna e contemporanea Francesco Chioccon dell’Isgrec si occuperà del servizio di prestito e di smistamento materiali per l’interprestito provinciale, mentre il Polo Universitario Grossetano ospiterà i nostri ragazzi mettendo a disposizione le proprie aule studio e di consultazione. A queste si aggiungerà, il punto biblioteca allestito nello Spazio Soci Coop del Centro commerciale Maremà, un punto prestito libri rifornito di tutte le novità.

“ La chiusura della Biblioteca Chelliana rappresenta il primo tassello di un domino – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – Siamo consapevoli di creare momentaneamente qualche disagio ai cittadini e soprattutto ai nostri ragazzi, ma sappiamo di poter restituire a breve delle strutture moderne e più ampie in grado di soddisfare le richieste degli studenti universitari e non, anche fuori sede".

Soddisfatta anche la direttrice della Chelliana che ha sottolineato l’importanza di fare rete: “In momenti come questi, troviamo sempre il conforto delle altre biblioteche, che si sono subito mobilitate per garantire il servizio bibliotecario alla comunità”.