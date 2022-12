La Befana del Comitato per la Vita torna in piazza dopo la pandemia

Il 5 gennaio tante iniziative con la Befana che “vola” grazie ai Vigili del Fuoco. “40 anni fa nasceva il Comitato per la Vita, il 2023 sarà un anno ricco di iniziative. Iniziamo con la grande manifestazione in piazza Dante il 5 gennaio. Tutto per migliorare le prestazioni di cura a Grosseto!”

Grosseto: La Befana del Comitato per la Vita tornerà a “volare” da Palazzo Aldobrandeschi grazie ai Vigili del Fuoco giovedì 5 gennaio e sarà l'inizio di un 2023 che segnerà i 40 anni dell'associazione di volontariato grossetana.

“Con grande gioia, passata la pandemia, torniamo in piazza con una della manifestazioni più apprezzate da tutta la Maremma, la Befana “volante” che ha regalato negli anni tanta allegria e tanta felicità a migliaia di bambini – così Oreste Menchetti presidente del Comitato per la Vita.” Anche in questa occasione l'obiettivo da raggiungere è legato alla solidarietà e al grande progetto di lottare contro il tumore. "Proprio recentemente abbiamo effettuato le ultime consegne all'Ospedale Misericordia di Grosseto che ammontano, negli ultimi due anni e mezzo, a strumenti per un milione e duecentomila euro, ma c'è ancora moltissimo da fare. Per questo da quando siamo nati come Comitato per la Vita, abbiamo deciso di creare grandi eventi festosi di piazza per raggiungere obiettivi legati alla lotta contro le malattie tumorali.”





“Ringraziamo il Comitato per la Vita per la sua grande attività, che in questo caso darà il benvenuto al nuovo anno con una festa tutta dedicata alle famiglie grossetane e ai più piccoli - lo dicono gli assessori Sara Minozzi e Luca Agresti - A questo si unisce la volontà di impegnarsi sempre per il prossimo, per chi ha bisogno di cure e di tutto ciò che ruota attorno ad essere rendendole efficaci. Invitiamo tutti ad aderire a questa iniziativa, che unisce il divertimento a una buona causa. E diamo il via tutto assieme ai festeggiamenti dei 40 anni di questo splendido Comitato che vuole tanto bene alla nostra città.” Alla presentazione ha fatto capolino anche la Befana in persona!!!!





Il programma di questa edizione della Befana del Comitato per la Vita prevede:

già dal 4 a partire dalle 10.00 sarà possibile acquistare a offerta le ricchissime calze del Comitato in piazza Dante;

anche giovedì 5 sarà possibile acquistare le calze sempre a partire dalle 10.00

intorno alle 15.00 in piazza Dante “Si vola” con la Befana e i Vigili del Fuoco

alle 16.00 arrivo del Presepe Vivente di Roselle scortato dai Butteri di Maremma

alle 17.30 la Befana farà visita ai bambini dell'Ospedale Miserircordia

alle 18.30 partenza della Passeggiata con la Befana lungo le Mura