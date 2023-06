La barca d'epoca Comet vince l'Argentario Sailing Week

Porto Santo Stefano: Domenica scorsa l'armatore William Woodward - Fisher, il suo equipaggio e familiari della bellissima imbarcazione d'epoca Comet, salita sul gradino più alto del podio della categoria Vintage Marconi all'Argentario Sailing Week, seguita da da Stormy Weather di Christopher Spray e da Varuna of 1939 di Jens Kellinghusen in terza posizione, hanno voluto festeggiare la vittoria in una delle piazzette più caratteristiche che si è formata negli anni nel Corso antico di Porto Santo Stefano, quella dove il ristorante Sfizio 2.0 e Artemare Club insieme creano una speciale atmosfera salottiera con vista mare molto frequentata da residenti e turisti.

Così degustando le prelibatezze dello storico locale, in un contesto di arte cultura marinara, hanno potuto vivere un'indimenticabile serata nel cuore pulsante del paese di mare considerato tra i piu' belli d'Italia e non solo.