La bandiera della CRI sventola sulla garitta del forte spagnolo di Orbetello

Orbetello: Il Comitato CRI della Costa d’Argento ha installato una bandiera sulla garitta del forte spagnolo di Orbetello, i cui locali e spazi all’aperto sono stati concessi in Comodato dal Sindaco Casamenti alla Croce Rossa, che vi ha fatto corposi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E’ intendimento del Comune di Orbetello e della Cri Costa d’Argento, da idea del Sindaco Andrea Casamenti di lasciare la luce rossa che si accende la sera in modo automatico con il calar del sole per tutto l’arco dell’anno, come motivo di richiamo storico e turistico, nei fine settimana.

Idea Cri, inoltre, di Piera Casalini, di fare della bella terrazza sul Bastione Spagnolo un luogo di visita sulla laguna anche per effettuare bellissime foto sulla laguna e le peschiere di Orbetello Centro.

Per informazioni ed adesioni su questo progetto: costadargento@cri.it - 0564-850210 - 3331876861