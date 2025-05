La bandiera Cri al Museo Archeologico nazionale della Città di Cosa

Orbetello: La bandiera della Croce Rossa è stata esposta nella giornata dell'otto maggio, al Museo Archeologico Nazionale di Cosa, sulla Collina di Ansedonia. Il Museo ospita importanti reperti archeologici sia del Periodo Etrusco, che della Roma Repubblicana e poi Imperiale.

La bandiera è stata anche esposta nella Sede di Orbetello, in Via Gioberti e nella Foresteria di Cri, data in gestione dal Comune di Orbetello, all'interno dei Giardini Botanici della cittadina lagunare. Location dove vengono organizzati incontri con i volontari in divisa, rappresentanti dell'amministrazione comunale di Orbetello, del mondo associativo e della direzione sanitaria ospedaliera.