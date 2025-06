La bandiera Artemare Club contro l'over cruising nella Giornata Mondiale degli Oceani

Nella Giornata Mondiale degli Oceani 2025 dell’8 giugno Artemare Club presenta la bandiera del sodalizio contro l'over cruising per il valore del mare tra ambiente, economia e futuro.

Orbetello: La Giornata Mondiale degli Oceani 2025 è promossa dalle Nazioni Unite, l’edizione di quest’anno ha come tema “Wonder: Sustaining What Sustains Us - Meravigliarsi di ciò che ci sostiene”, per imparare a proteggerlo, l’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza vitale degli oceani per il nostro pianeta: regolano il clima, producono oltre la metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbono anidride carbonica, proteggono le coste e offrono cibo e lavoro a più di tre miliardi di persone nel mondo.

Nella Giornata Artemare Club presenta il vessillo per la sua battaglia contro i faccendieri del mare che rappresenta la balena bianca Moby Dick fatta di velieri che mangia una nave inquinante. L’associazione impegnata da anni nell’informazione ambientalista ha aderito al “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030” delle Nazioni Unite, due lustri dedicati all'Oceano e alla salvaguardia del mare e della sua salute e per promuovere una maggiore tutela e uso sostenibile dell’oceano e delle sue risorse, lanciando l’iniziativa “Verso la Generazione Oceano”, per creare una generazione pienamente consapevole dell’importanza dell’oceano per il pianeta e la salute dell’uomo.