La Banda Gaber inaugura la seconda edizione di Montiano forte & piano

Montiano: Martedì 16 agosto prende il via nel borgo di Montiano (Gr) la seconda edizione del festival internazionale "Montiano forte & piano, dedicato a Frederic Rzewski”. Quest’anno il fil rouge della rassegna è l’impegno civile di Frederic Rzewski, pianista e compositore sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti civili: la sua più celebre composizione "The People United Will Never Be Defeated!”, costituita da 36 variazioni sul tema di “El pueblo unido jamás será vencido!”, fu composta per denunciare l’orrore del regime di Pinochet e smosse l’opinione pubblica statunitense fino a diventare nel 1979 disco dell’anno.

Per il concerto che inaugura il festival è stata invitata quindi la storica Banda Gaber, composta dai musicisti che hanno accompagnato Giorgio Gaber per tutta la sua carriera. Lo spettacolo si intitola “La Banda Gaber racconta il Signor G.” e propone una scelta di brani che attraversa tutta la storia del Signor G, dai primi anni '70 fino all'ultimo disco "Io non mi sento italiano ", inframezzati da gustosi aneddoti che ripercorrono i "dietro alle quinte" degli storici tour del Teatro-canzone di Gaber e Luporini, primo, rivoluzionario esempio di teatro musicale impegnato della storia della canzone italiana. A Montiano la Banda Gaber si presenta con la seguente formazione: Luigi Campoccia (pianoforte), Luca Ravagni (sax e sintetizzatori), Gianni Cerone alla batteria e Luca Nesti, cantante e musicista di grande personalità, scelto per prestare la propria voce alle canzoni che hanno fatto di Giorgio Gaber quel mito e quel riferimento musicale che tutti ricordano.

“Dove esistono una voglia, un amore, una passione, lì ci sono anch’io”, diceva Giorgio Gaber nei suoi Frammenti di un discorso; ed è questo immutato spirito indomito che anima ancora oggi gli straordinari musicisti della BandaGaber. Lo spettacolo è in partnership con la Fondazione Gaber. Il concerto sarà preceduto da una degustazione di Morellino di Scansano Docg “Le Lupinaie” abbinato a prodotti tipici del territorio. Inizio degustazione alle 20.30, inizio spettacolo alle 21.30. Biglietto di ingresso unico a 10 euro (comprensivo di degustazione). Abbonamento ai 4 spettacoli a 30 euro. Prevendita presso la Farmacia Berti & Agostini di Montiano e alla cassa del festival in piazza del Plebiscito dalle ore 19. Info: tel/wa 335 584 9911.