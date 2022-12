La Asl Toscana sud est vicina ai “bisogni speciali” dei pazienti disabili

Attivo negli ospedali di Grosseto, Arezzo e Poggibonsi il programma regionale PASS per facilitare l’accesso ai “Percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali”



Grosseto: Universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari, questo è l'obiettivo del progetto regionale Pass. Effettuare un prelievo di sangue, una visita specialistica, un accertamento diagnostico per chi ha una disabilità sia fisica che cognitiva può essere di base più difficoltoso e scoraggiante a causa di una serie di complicanze che possono subentrare, le così dette barriere “invisibili”. Per questo motivo la Regione Toscana, prima in Italia a realizzarlo, ha messo a punto, in collaborazione con i coordinamenti delle associazioni per la disabilità, il programma PASS (Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali), per adeguare l'offerta sanitaria in modo da migliorare i risultati di salute delle persone con disabilità.





Nella Asl Toscana sud est sono tre gli ospedali della rete Pass, uno per provincia: Misericordia di Grosseto, San Donato di Arezzo e l'ospedale Campostaggia di Poggibonsi. Un progetto che è stato possibile realizzare ed è tuttora in continuo aggiornamento e miglioramento grazie alla formazione dei professionisti che, nel prendere in carico il paziente, mettono in campo tutte le agevolazioni logistiche, assistenziali, organizzative possibili e personalizzate per facilitargli l'erogazione della prestazione.

“La Sud est ha accolto a braccia aperte questo progetto -commenta il direttore sanitario Simona Dei - Recarsi in ospedale per visite e accertamenti è indubbiamente uno stress per tutti. Sicuramente la cosa peggiora quando è coinvolta una persona disabile e la sua famiglia. Per questo abbiamo individuato i referenti e i professionisti per prendere in carico chi ha dei bisogni speciali. È una iniziativa apparentemente semplice, ma che mette in campo molte azioni. Sicuramente indispensabile perché coinvolge i più fragili, chi ha più bisogno di assistenza. È nostra responsabilità passare poi gradualmente dai percorsi attivati nei singoli ospedali a una visione d'insieme aziendale su questa delicata tematica”.

Come si accede

La persona che vuole accedere al percorso può farlo attraverso la piattaforma PASS https://www607.regione.toscana.it/portal/main?action=loginaccedere, che consente di descrivere e registrare attraverso un questionario i bisogni delle persone con disabilità e rendere disponibili tali informazioni al facilitatore del presidio ospedaliero di riferimento. Una volta sul portale, occorre utilizzare uno dei seguenti sistemi di identità digitale con le relative credenziali di accesso:

- SPID;

- CNS (Tessera sanitaria attivata);

- CIE ( Carta d'identità elettronica)

Inoltre è necessario il documento di identità dell'utente e del legale rappresentante.

Cosa viene offerto

Attraverso il portale si viene messi in contatto con il facilitatore, presente nei tre presidi pass, che prenderà in carico il paziente e organizzerà la prestazione adattandola ai suoi bisogni e coinvolgendo la rete dei professionisti.