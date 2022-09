L’Uva e il Malto fa volare la Maremma

Lo chef Moreno Cardone parteciperà a Ischia Safari 2022



Grosseto: Un nuovo riconoscimento per la cucina dello chef Moreno Cardone de L’Uva e il Malto, a Grosseto, che parteciperà alla V edizione di Ischia Safari al fianco degli stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, ideatori dell’evento enogastronomico campano che intende celebrare i sapori autentici del territorio e valorizzare una cultura gastronomica votata alla salubrità, alla naturalezza, all’eleganza dello stile, del gusto e dei sapori.

Si tratta di una due giorni — il 25 e il 26 settembre — di cucina e solidarietà, a cui Cardone prenderà parte con un piatto pensato e realizzato per far parlare la Maremma, nonostante i kilometri che la separano dall’isola. In occasione della serata Festa al Negombo del 26 settembre, il pubblico potrà degustare il suo Peposo di vacca maremmana con riduzione di Viognier, realizzato con la carne e il vino dell’azienda locale Rocca di Montemassi.

“La mia vuole essere una celebrazione non soltanto della terra da cui provengo — specifica lo chef —, ma anche delle capacità di chi la vive, dell’alta qualità di ciò che ogni giorno produce.”

Un inno che il ristorante di Moreno Cardone sa recitare molto bene, come confermato dalle più importanti riviste di enogastronomia che ne hanno parlato e dalle numerose guide che lo hanno segnalato: Michelin, Bibenda, Alice, Golosario, Cantine d'Italia, Ristoranti d'Italia. L’Uva e il Malto è la sintesi dell’idea di cucina e di accoglienza di Moreno Cardone e Samantha Raspollini, moglie e, con lui, titolare del locale: rispetto assoluto del cibo e della materia prima, professionalità e piacere dell’ospitalità. Una sintesi che presto approderà a Ischia, pronta a conquistare i palati di chi parteciperà alla seconda serata di beneficienza di Ischia Safari.





Lo chef Moreno Cardone dal 2018 partecipa con le sue ricette alla trasmissione Tg2 Eat Parade del giornalista Bruno Gambacorta. Nel 2014, viene premiato a Golosaria proprio per la categoria “Identità territoriali”, mentre nel 2015, sempre a Golosaria, riceve la “Corona radiosa”. Dal 2011 è segnalato sulla guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso, ottenendo le tre forchette e, nel gennaio del 2017, il premio per un piatto eccellente.