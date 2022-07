Sport L' Us. Grosseto presenta la Scuola Calcio del settore femminile 22 luglio 2022

Redazione Grosseto: La Scuola Calcio è stata strutturata e organizzata nei minimi dettagli per il calcio femminile nella provincia di Grosseto e vuole diventare il punto di riferimento di questo settore. Si stanno completando le squadre che parteciperanno al campionato regionale e sarà anche dato il giusto e adeguato spazio al settore della scuola calcio, per le bambine più piccole. A Roselle sarà così presente l'unica realtà provinciale interamente ed unicamente dedicata alle ragazze, che giocheranno nei campionati federali.

Tutto questo è stato possibile grazie anche all'aiuto determinante di Pietro Magro, presidente dell'associazione italiana allenatori calcio, e di Alexandra Mostoghiu responsabile femminile, che già nella passata stagione hanno collaborato a stretto contatto con l'U.s Grosseto per la realizzazione del progetto. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo sport Fabrizio Rossi, sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione, a testimoniare la vicinanza all'Us.Grosseto e a questo progetto. Per la federazione, era presente anche il responsabile del centro regionale, Christian Morgia. A fare gli onori di casa l'amministratore delegato della società biancorossa Luigi Cinelli e il club manager Francesco D'Angelo. Responsabile del settore femminile è Rinaldo Carlicchi che collaborerà con Renzo Lenzi e Claudio Orlando. La responsabile tecnica sarà Alexandra Mostoghiu affiancata da Paolo Frosolini. L'U.S. Grosseto comunica, che sono aperte le iscrizioni. L'attività della Scuola Calcio settore femminile verrà svolta nel Centro Sportivo di Roselle. Per iscrizioni e informazioni si può telefonare in segreteria al 333/4627331 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, tutti i giorni compreso il sabato. La Scuola Calcio settore femminile inizierà la sua attività da lunedì 5 settembre. Per le nuove iscritte è prevista una prova gratuita della durata di una settimana.

