l'Us Grosseto ha perfezionato l’intesa con il calciatore Samuele Sacchini. Arriva dalla Sestese

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 rende noto di aver perfezionato l’intesa con il calciatore Samuele Sacchini. Il centrocampista centrale classe 2002 ha mosso i primi passi nella Sestese. Le sue qualità hanno successivamente attirato le sirene della Fiorentina, che se ne è assicurata le prestazioni sportive nell’estate del 2011.

Al settore giovanile viola Sacchini è stato in forza fino a gennaio 2022, arrivando a giocare nella Primavera 1 di Alberto Aquilani. Un talento rallentato nell’esplosione da due infortuni al legamento crociato, che ne hanno frenato il naturale sviluppo, ma che possiede tutte le carte in regola per affermarsi in categorie nobili. Sacchini è reduce da un biennio con i colori della Sangiovannese, club dove ha militato con regolarità, contraddistinguendosi come il calciatore dal più elevato rendimento nei suoi trascorsi in Prima Squadra.

Nei campionati di Serie D 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 il nuovo volto del Grifone ha raccolto con gli azzurri 63 presenze, condite con 3 reti. Mediano o mezzala destro di piede, Sacchini coniuga con abilità fase di costruzione e fase di interdizione. U.S. Grosseto formula gli auguri di buon lavoro a Samuele.

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri