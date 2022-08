L'Us Grosseto finisce il ritiro di Cascia. Oggi riposo da domani si riparte

Grosseto: La squadra allenata da mister Silva ha lasciato sabato 6 agosto il ritiro di Cascia. Oggi un giorno di riposo concesso ai giocatori, poi per tutti il trasferimento verso Castel del Rio per la seconda parte del ritiro programmato dall'8 al 13 agosto.







Mister Silva assieme al suo staff tecnico proseguirà la preparazione in vita del prossimo campionato, programmando due sedute di allenamento giornaliere. Una al mattino prevista attorno alle ore 9,30 e quella del pomeriggio prevista alle 17,30. Per la mattina del 13 agosto è in programma un allenamento congiunto con la formazione dell'Imolese, attualmente in Lega Pro. La sede del ritiro dei torelli maremmani e fissata presso il “Villaggio Sportivo Il Galletto” di Castel del Rio.

Prima di lasciare la sede del ritiro la società, lo staff tecnico e tutta la squadra, si è presa un momento di pausa e riflessione dagli allenamenti visitando il santuario di Santa Rita e prendendo parte alla Santa Messa.