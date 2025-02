L'Unione dei Comuni Colline del Fiora: contributo di 80mila euro per una minipala cingolata

Pitigliano: Con la partecipazione al bando della Regione Toscana per l'acquisto di mezzi antighiaccio e sgombraneve, l'Unione dei Comuni Colline del Fiora ha ottenuto un finanziamento regionale di 80mila euro che consentirà di procedere all'acquisto di una minipala cingolata. Si tratta di un mezzo multifunzionale di grande duttilità che andrà ad arricchire il parco macchine a disposizione dei 3 Comuni dell'Unione: Sorano, Pitigliano e Manciano. L'investimento complessivo per l’acquisto è di 111mila euro: i restanti 30mila euro saranno a carico del bilancio dell’Unione.

"Esprimo soddisfazione anche a nome degli altri sindaci dell’Unione dei Comuni, – afferma Giovanni Gentili, presidente dell'Unione dei Comuni Colline del Fiora - grazie alla partecipazione a questo bando che abbiamo vinto, possiamo munirci di un nuovo mezzo che in caso di nevicate improvvise ci consentirà di essere autonomi e di intervenire tempestivamente nello sgombero delle strade. Questo servizio risulta particolarmente utile per le zone alte del Comune di Sorano, che in inverno possono essere soggette a nevicate, ma tutti i Comuni dell’Unione possono averne bisogno, considerata l'imprevedibilità degli eventi meteorologici di questi anni. Per le sue dimensioni ridotte questo mezzo è ideale per muoversi nelle vie più strette, all’interno dei centri abitati.”

“Oltre agli interventi di ripulitura delle strade in caso di neve – prosegue Giovanni Gentili -la minipala cingolata potrà essere utilizzata per una serie di altri interventi di manutenzione della rete viaria locale, durante tutto l’anno, essendo un mezzo estremamente duttile. Grazie a questo investimento e al recente acquisto di trattori nuovi, andiamo a potenziare e ampliare il parco mezzi dell’Unione, che oggi può contare su sei trincia, due per Comune, che consentono di svolgere un lavoro sempre più efficace di manutenzione del territorio.”