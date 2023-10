L'Under 19 dell'Atlante Grosseto vince a Fucecchio

Sei punti conquista ti nelle prime due partite



Grosseto: Nonostante in formazione largamente rimaneggiata, l’Atlante Grosseto Under 19 padrona del campo a Fucecchio imponendosi per 9-2, dopo che il primo tempo era terminato 4-0.

Formazione rimaneggiata dicevo, dato che mister Izzo aveva a disposizione solo otto giocatori tra infortuni vari, ma i ragazzi, sono stati bravi a temporeggiare nei primi minuti di gara dato che la gara per un po' è stata in equilibrio, ma mister Izzo ha cambiato qualcosa e poco dopo è arrivato il gol di Imperato e subito dopo il raddoppio ad opera di Lessi, autore poi di un poker di reti e a questo punto la partita si è messa in discesa per i grossetani e fino al termine Yasir e soci hanno dominato fino al 9-2 finale.

Al termine l’allenatore Alessandro Izzo soddisfatto della vittoria e della prova dei suoi ragazzi, che ha ringraziato pubblicamente, affermando che non era facile partire così bene in questo campionato, con due vittorie di seguito dopo la rivoluzione totale fatta dopo la splendida stagione dello scorso anno. Domenica prossima altra trasferta difficile in quel di Pontedera e sicuramente non sarà facile.

Questo il tabellino della partita.

Fucecchio-Atlante Grosseto 2-9

Fucecchio: Alderighi, Malatesti, Fusco, Brogi, Nelli, Moscatelli, Minneci Luca, Minneci Andrea, Lorenzelli, Masha, Montanelli, Bertocci. Allenatore Francesco Morelli.

Atlante Grosseto: Chisci, Nocentini, Gobbini, Scaffai, Allegro, Imperato, Yasir, Lessi. Allenatore Alessandro Izzo.

Marcatori: Imperato, Lessi (4), Yasir, Nocentini, Allegro (2), Montanelli, Masha.