L’Under 19 dell’Atlante Grosseto riceve al Palabombonera l’Arpi Nova

La divisione calcio a 5 ha accolto il reclamo della società Atlante in merito alla gara con il Pontedera in serie “B”



Grosseto: Dopo la sosta del campionato Under 19 Nazionale i ragazzi di Alessandro Izzo ospitano l’Arpi Nova, formazione toscana di Campi Bisenzio che occupa l’ultima posizione in classifica, ma attenzione ai testa coda.

Il cammino in questo campionato per la formazione del presidente Iacopo Tonelli, è stato esaltante, fatto da 13 partite giocate, frutto di dodici vittorie e una sola sconfitta e con il 76 reti realizzate, miglior difesa con soli 23 gol subiti e il capocannoniere Didac con 23 gol segnati ed è fuori per un brutto infortunio da alcune partite.

La partita con l’Arpi Nova si giocherà domenica mattina a Palabombonera di via Lago di Varano, con inizio alle 11.

Ma per parlare di questa partita, siamo andati al Palambonera a trovare il tecnico Izzo.

- Ciao Alessandro, complimenti per il successo importante e meritato della settimana scorsa a Fucecchio e domenica prossima i tuoi ragazzi affrontano in un testa coda l’Arpi Nova «Nessuna partita è facile, certo la classifica parla chiaro, però non dobbiamo complicarci la vita domenica. L’Arpi Nova ultimamente ha fatto qualche risultato positivo e dobbiamo portargli rispetto, mancano cinque gare al termine del campionato e a noi occorrono 12 punti per laurearsi campioni del girone. Vincere domenica è di fondamentale importanza».

Questi i convocati da mister Izzo, che si dovranno trovare alle 9:30 al Palabombonera: Luca Guarducci, Agnelli, Kacper, Serghej, Galeota, Filippo Guarducci, Cardone, Cipollini, Pittaro, Poggiaroni, Juesus.