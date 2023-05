L'Under 19 dell'Atlante Grosseto non si ferma più: battuto anche il Modena Cavezzo

Grosseto: Non finisce più di stupire, l’Atlante Grosseto Under 19 allenata da Alessandro Izzo, che dopo aver vinto il campionato di pertinenza, la semifinale e finale dei play-off regionali, ha superato al Palabombonera la forte formazione di serie A2, del Modena Cavezzo per 6-1, al termine di una grande partita dove si sono viste da ambedue le squadre, giocate sopraffine per la gioia degli spettatori presenti e per quelli che l’hanno potuto vederla sul canale telematico Grosseto Sport Gs Tv, in diretta streaming e dove al termine il punteggio finale penalizza troppo gli ospiti emiliani.



Con questo ennesimo successo i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli, sono approdati con pieno merito tra le prime otto squadre in Italia, in attesa domenica prossima di ricevere al Palabombonera la corrazzata Venezia Mestre.

Questa la cronaca della gara; dopo i primi minuti di studio l’Atlante prende in mano il pallino del gioco e all’8’ minuto passano in vantaggio con Jesus e poco dopo raddoppiano con Lessi e il tempo si chiude con gli ospiti che vanno in rete con Izzo e il tempo si chiude con i locali in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa partono subito in avanti gli ospiti assediando l’area avversaria ma l’Atlante regge bene all’urto e addirittura al 3’ minuto segnano la terza rete con Galeota, gli emiliani continuano ad attaccare ma la difesa e il portiere Guarducci dicono sempre di no ai tentativi avversari che nel minuti centrali della ripresa mettono a segno altri due gol ancora con Lessi e poi con Didac e lo stesso spagnolo chiude con il sesto gol a poco dal termine e non è valso a nulla nemmeno quando mancavano sette minuti dalla fine l’inserimento da parte del tecnico ospite Minopoli, del portiere di movimento. Al termine grande festa da parte del pubblico e dei dirigenti biancorossi, oggi in completo viola, che non credono ai loro occhi e ora i ragazzi di Alessandro Izzo domenica prossima attendono al Palabombonera la visita di un’altra realtà del futsal nazionale il Venezia Mestre.

Questo il tabellino della partita:

Atlante Grosseto-Modena Cavezzo 6-1.

Atlante Grosseto: Guarducci, Serghej, Agnelli, Kacper, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Didac, Jesus. Allenatore Alessandro Izzo.

Modena Cavezzo: Vigliotti, Gnecco, Cuomo, Cosenza, Matarese, Izzo, Baratto, Degiacomi, Aligante, Vlasi, Santoro, Dakir. Allenatore Marco Minopoli.

Arbitri: 1’ arbitro Davide Delgadillo, 2’ arbitro Riccardo Turini, entrambi della sezione Aia di Pontedera; cronometrista Gennaro Marconi, sezione Aia di Piombino.

Marcatori: 8’ Jesus, 9’ Lessi, 10’ Izzo, 23’ e 32’ Galeota, 35’ e 38’ Didac.

Ammoniti: Galeota, Vlasi, Aligante e poi al 35’ espulso.