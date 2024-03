L'Under 19 dell'Atlante Grosseto gioca al Palabombonera l'ultima partita della regular-season

Grosseto: La formazione maggiore dell’Atlante Grosseto che milita nel campionato nazionale di calcio a 5 di serie “A2”, osserva il suo turno di riposo prima delle tre partite che mancano al termine del campionato pronto per il rush finale dove giocherà due delle tre gare tra le mura amiche e in ordine cronologico sabato 15 marzo al Palabombonera contro il Kappabi Potenza Picena già matematicamente salva, poi c’è la pausa per le festività pasquali e il 6 aprile sarà di scena a Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium, per chiudere con l’ultima gara del campionato sabato 13 aprile tra le mura amiche contro il Real Fabrica di Roma che molto probabilmente sarà invischiata sempre nella lotta per la salvezza.



Pertanto, con le ultime buone prestazioni i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli se dovessero fare bottino pieno nelle due gare casalinghe credo che abbiano buone chanches di restare in categoria.

Domenica mattina alle 11 invece la formazione dell’Under 19 di mister Ivo Jukic, disputa la sua ultima gara della regular season affrontando al Palabombonera la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo per salutare il suo pubblico in una partita che dovrebbe avere poca importanza ai fini della classifica dato che anche con un successo Lessi e soci è molto difficile che possano agganciare la Sangiovannese per il quarto posto che varrebbe i play-off, dato che i valdarnesi si recano a Fucecchio ormai salvo e poi, ad essere maligni, le due squadre giocano nel pomeriggio alle 14,30 quando potranno sapere il risultato dell’Atlante Grosseto e questo non dovrebbe succedere perché in tutti i campionati le ultime due giornate di campionato vengono giocate in contemporanea o almeno l’ultima e in questo caso c’è stata poca attenzione da parte della Divisione Calcio a 5.

Comunque l’Atlante Grosseto le possibilità dei play-off le ha perse domenica 25 febbraio a San Giovanni quando stava vincendo per 4-2 e poi fu raggiunta sul 4-4 fallendo molte occasioni da gol.

Ma sentiamo alcune considerazioni di mister Jukic al termine dell’allenamento di venerdì sera. «Si - risponde il tecnico croato - “forse” sarà l’ultima partita davanti al nostro pubblico e cercheremo di fare una bella prestazione per dimenticare la delusione del risultato di San Giovanni dove abbiamo regalato due punti di una partita già vinta grazie ai grossi errori individuali. Se questa poi sarà l’ultima partita della stagione – continua Jukic – vogliamo chiudere con una vittoria e sperando che arrivi un risultato per noi importante da Fucecchio».

Questi i convocati da Ivo Jukic che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera: Chisci, Tammaro, Bellucci, Imperato, Lessi, Yasir, Haruta, Marino, Nocentini, Gobbini, Allegro, Kamberi.

La suddetta partita sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Giuseppe Reali della sezione Aia di Piombino e il cronometrista sarà Riccardo Muto della sezione Aia di Grosseto.

Grande soddisfazione in casa Atlante Grosseto, per la convocazione per martedì del giocatore grossetano Filippo Allegro, classe 2006, per la selezione della Divisione Calcio a 5 Regionale in vista della partecipazione della Rappresentativa Regionale a una manifestazione importante. Complimenti vivissimi a Filippo che è alla sua prima stagione nel calcio a 5, dato che arriva dal calcio a 11.