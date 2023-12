L'Under 19 dell'Atlante Grosseto batte la Sangiovannese con un secco 6-0

Grosseto: E' terminata 6-0 la gara casalinga dell'Atlante Grosseto Under 19 giocata al Palabombonera contro l'ostica formazione della Sangiovannese. Bella partita per i ragazzi di mister Alessandro Izzo che da subito aveva manifestato non poche perplessità sulla squadra ospite, da tutti considerata una discreta squadra.

L'obiettivo dei maremmani era quello di riaffiancare la Sangiovannese per rientrare tra le prime quattro in classifica e disputare la fase nazionale di Coppa. Tre punti importanti quindi in attesa della gara di recupero contro l'Arpi Nova di Campi Bisenzio che era stata rinviata a causa dell'alluvione che ha colpito la Toscana.

Soddisfatto dei suoi ragazzi mister Izzo, la squadra continua a crescere.

Atlante Grosseto - Sangiovannese 6-0



ATLANTE GROSSETO: Chisci, Haruta, Gobbini, Agnelli, Scaffai, Nocentini, Allegro, Bellucci, Yasir, Lessi, Kamberi, Tammaro. Allenatore Alessandro Izzo

SANGIOVANNESE: Panichi, Matteini Dario, Nocentini, Bellocci, Venuti, Nannavecchia, Matteini Giulio, Pugliese, Manetti, Muzzi, Pavanello, Marini. Allenatore Alessandro Daz

ARBITRI: Andrea Callari sez. Aia Piombino; crono Riccardo Muto sez. Aia Grosseto

MARCATORI: 6' Lessi, 9' Kamberi, 12' Lessi, 14' Lessi. 4' st Kamberi, 9' st (rigore) Yasir.