Sport L’under 13 dell’Hc Castiglione vince il torneo in Spagna 4 luglio 2023

4 luglio 2023 275

275

Redazione

Castiglione della Pescaia: La squadra under 13 dell’Hc Castiglione ha disputato il torneo di Hoquei Les Franqueses nella zona sportiva Municipal de Corrò d’Amut a Les Fraqueses del Valles, nella comunità autonoma della Catalogbna in Spagna, e lo ha vinto. Quattro le partite disputate dai giovani biancocelesti e altrettanti successi: 6-2 all’Hoquei San Josep Badalona, 14-0 all’Hoquei Les Franqueses, 7-1 al Club Patì Bigues i Riells e 4-0 nella finalissima ancora contro il Club Patì Bigues i Riells. Una grande soddisfazione per la spedizione italiana, che ha poi potuto farsi una foto con la Nazionale italiana, impegnata in quei giorni nel torneo della Golden Cat.

Questi i partecipanti alla trasferta iberica: allenatore della squadra Massimo Bracali, giocatori Andrea Asta, Matias Sinjari, Filippo Bagnoli, Lorenzo Cornacchini, Michele De Salvatore, Thomas Nucci e Mattia Sforzi.

