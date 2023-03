L'under 13 del Cp Davitti supera il Cgc Viareggio e chiude al terzo posto

Grosseto: Chiusura con il botto per la formazione under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto Tuttauto Davitti. I ragazzi allenati da Stefano Paghi nell’ultima gara della regular season hanno battuto, sulla pista amica di via Mercurio, il Cgc Viareggio per 5-0 (primo tempo 3-0). Con questi tre punti i giovani biancorossi hanno sorpassato il Viareggio, chiudendo la prima fase con un prestigioso terzo posto con 26 punti, alle spalle delle imprendibili Follonica (42 punti, con 14 vittorie di fila) e Sarzana (36, 12 vittorie e due sconfitte). Il Tuttauto Davitti si è qualificato i playoff, nei quali sfiderà il Sarzana al meglio delle tre partite: il 26 marzo a Grosseto, il 1° aprile ed eventualmente il 16 aprile in Liguria. La vincente accede alle finali nazionali, la perdente proseguirà il cammino per cercare di aggiudicarsi la neonata Coppa Fisr.

I migliori realizzatori della prima fase: Lorenzo Cornacchini 23, Alex Convertiti Mann 19, Turbanti 13. «E’ stata una bella stagione – commenta il mister Stefano Paghi – con una continua crescita dei ragazzi che hanno giocato alla pari con tutte le avversarie, compreso il Follonica, vittorioso al Capannino per 4-3 e a Grosseto per 3-0».

DAVITTI GROSSETO: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (2), Pucillo, Boni (1), Celata, Turbanti (2), Civitarese. All. Stefano Paghi, vice Emilio Minchella.

CGC VIAREGGIO: Rosi, Barcaroli, Vellutini, Pelliccia, Gori, Miozzo, Caravano, Sbrana. All. Andrea Facchini.