L'Under 12 femminile del Circolo Tennis Grosseto “vola” alle finali di Macroarea

Grosseto: Grandissimo risultato per il “trio terribile” del circolo Tennis del presidente Alessandro Capitani. Rachele Saleppico, Anna Nerelli e Giulia Duchini, accompagnate dai maestri del circolo grossetano hanno superato anche la fase di Macroarea (centro Italia) a squadre under 12 e si sono qualificate tra le prime otto squadre d’Italia.

A Tolentino, dove si è giocato l’ultimo atto della Macroarea. Nella prima giornata di gare il Ct Grosseto ha battuto il Ct Zavaglia, mentre nella seconda sfida è stato superato il Tc Ippodromo.

Con questa doppia vittoria le tenniste grossetane si sono qualificate per l’ultima fase, quella nazionale, in programma da venerdì a domenica a Cuneo dove si sfideranno le migliori 8 squadre d’Italia under 12 femminile per lo scudetto.

Soddisfazione per i maestri Valeria Prosperi, Fabio Parigi, Giulio China e Alberto Sarubbi e per tutto il circolo di via Cimabue.