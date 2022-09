L'Under 12 femminile del Circolo Tennis Grosseto è campione d'Italia

Anna Nerelli, Rachele Saleppico e Giulia Duchini sono scudettate



Grosseto: Grande festa per il Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue: la squadra under 12 femminile ha vinto le finali nazionali di Macroarea a Cuneo. Il team grossetano ha alzato al cielo coppa e scudetto dopo un fine settimana di passione e grande abnegazione. La squadra del Ct Grosseto ha vinto domenica mattina la finale nazionale contro Tc Lucca, "vendicando" la sconfitta al campionato regionale.

Un fine settimana intenso per la squadra under 12 che si era qualificata alle finali nazionali nello scorso fine settimana. Anna Nerelli, Rachele Saleppico e Giulia Duchini hanno dominato e domato le avversarie, ottenendo il titolo di nuove campionesse d'Italia. Nella trasferta a Cuneo le tre ragazze sono state accompagnate dagli allenatori Alberto Sarubbi e Valeria Prosperi. Questo è il frutto di tutto il lavoro che dirigenti, allenatori e giocatori fanno quotidianamente.

"Siamo fieri delle nostre ragazze – dice Alessandro Capitani, presidente del Ct Grosseto -, Anna, Giulia e Rachele hanno riportato uno scudetto a Grosseto dopo tanto. E' un risultato grandissimo, ottenuto col duro lavoro quotidiano delle ragazze e dei nostri maestri".

Il circolo tennis di via Cimabue era qualificato tra le migliori 8 d'Italia, qualificandosi alla fase regionale e poi attraverso la fase di Macroarea. Il Ct Grosseto è partito come testa di serie numero uno del tabellone. Dopo aver vinto 3-0 la prima partita contro Briano (vittoria dei singolari Nerelli, Duchini e doppio Nerelli-Duchini), nella semifinale c'è stata la vittoria per 2-0 contro Mesagne (singolare di Nerelli e Saleppico), e in finale contro Tc Lucca c'è stato il successo per 2-0 (singolare di Nerelli e Saleppico).