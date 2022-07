L’under 11 dell’Hc Castiglione premiata in consiglio comunale

La sindaca Nappi: «L’hockey castiglionese sta raggiungendo traguardi prestigiosi, specialmente con i ragazzi che sono il nostro futuro»



Castiglione della Pescaia: Il consiglio comunale di Castiglione nell’ultima seduta, ha premiato la squadra under 11 della Blue Factor Castiglione, arrivata terza nel campionato italiano 2021-22, che si è disputato a fine maggio al palasport Casa Mora.

«E’ la prima premiazione che faccio da sindaco, e ci tengo particolarmente a fare i complimenti, le congratulazioni e il compiacimento a questa società che sta portando l’hockey ai massimi livelli – ha detto la Nappi nel suo intervento - come è stato tanto anni fa. E soprattutto a questi ragazzi che sono il nostro futuro e le nostre speranze. Abbiamo raggiunto un obbiettivo, cosa che non era mai accaduta per una squadra così giovane nel campionato italiano arrivare sul podio perché mi sento parte integrante di questa grande famiglia dell’hockey. La cosa ci deve fare particolarmente onore, come Hc Castiglione, come comunità e anche come sindaca»

Al presidente Marcello Pericoli, a tutta la squadra e lo staff tecnico, è stata donata una targa ricordo e un attestato, dalla stessa sindaca dal capogruppo Fabio Tavarelli, che è anche il main sponsor con la Blue Factor e la consigliera allo sport Isabelle Mariani. Questa la squadra under 11 dell’Hc Castiglione terza al campionato italiano. Matias Sinjari, Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Alberto Aloisi, gli accompagnatori Alessandro bagnoli, Jacopo Sforzi e Luca Pellegrini.