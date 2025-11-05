Grosseto. Ordinanza del sindaco, disinfestazione per emergenza sanitaria dovuta al virus chikungunya
"L'ultimo turno" in proiezione per "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra"
Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato L'ULTIMO TURNO regia di Petra Volpe. Con Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram, Selma Jamal Aldin, Urs Bihler.
Floria, un'infermiera sola in un reparto ospedaliero durante la notte, affronta un turno drammatico tra emergenze, errori e tensione crescente, lottando contro il tempo per salvare vite.
Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook.