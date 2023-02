L’U.N.U.C.I. di Grosseto presenta le proprie attività ai nuovi Comandanti Militari

Grosseto: Si è tenuto giovedì sera a Grosseto l’incontro di presentazione, per il 2023, dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I) alle massime Autorità Militari cittadine e Provinciali



Il Presidente della Sezione grossetana, Colonnello dell’Aeronautica Militare Giancarlo Indiati, ha invitato all’evento, tenutosi presso la sede cittadina, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo, alcune personalità, ritenute “Eccellenze della Maremma”, alle quali ha voluto attestare una pubblica riconoscenza, donando le tessere “di cortesia” dell’Associazione d’Arma che raggruppa Ufficiali in quiescenza delle 4 Forze Armate.

In particolare, dopo aver ripercorso la storia dell’Unione e illustrato le attività culturali, sociali e benefiche che l’UNUCI porta avanti da tempo, il Presidente Indiati ha consegnato i riconoscimenti a quattro personalità di rilievo che operano sul territorio grossetano e possono considerarsi amiche dell’Unione.





Per questo è stata consegnata la tessera di cortesia all’On. Fabrizio Rossi, Vice Sindaco e assessore allo sport legatissimo alla città; a Rossano Marzocchi, giornalista e cultore di storia locale, che da anni con le sue rubriche e le diverse pubblicazioni mostra da sempre un’attenzione particolare alla Maremma; a Priscilla Occhipinti, nota “Maestro distillatore donna” imprenditrice di successo che, con le grappe Nannoni, ha raggiunto livelli di prestigio internazionale nel campo della distillazione e non solo, a Luigi Galimberti imprenditore agricolo, che ha fondato “SFERA” e numerose startup di eccellenza nel settore.

Presenti all’evento, il Comandante del 4° Stormo e Comandante del Presidio Militare Col. Filippo Monti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giuseppe Adinolfi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Nicola Piccinni, il Comandante di Savoia Cavalleria Col. Roberto Forlani, il Comandante del Centro Militare Veterinario Col. Salvatore Santone, il Comadante CP Ufficio Circolndariale PSS TV Luigi Buta, il Comandante 121 Sq.RR Poggio Ballone cap. Giacomo Stefanelli, il Comandante del VVFF dott. Pietro Vincenzo Raschillà, il Comandante del Centro Cinofilo AM Magg. Igino Galante ed il Cappellano Militare Don Michele Fiore

La Sezione grossetana dell’UNUCI intitolata al Sottotenente di Vascello Leonardo Madoni, trova la sua collocazione negli ambienti che un tempo furono sede della Fabbrica Vivarelli e poi del Ce.Mi.Vet., noto ai grossetani con nome storico di Centro Raccolta Quadrupedi, sede sempre aperta alla cittadinanza con iniziative sociali, come l’ippoterapia e, un tempo, anche con i memorabili concorsi ippici.

Lo scopo dell’UNUCI dal motto “Pro Patria Semper” è quello di mantenere i contatti con le Forze Armate sul territorio, diffondere e mantenere vivi i valori di difesa della patria e delle istituzioni democratiche promuovere iniziative culturali e partecipare alle attività socio-culturali del territorio, infatti, è in atto una collaborazione sinergica con l’Università delle tre età di Grosseto e nei locali della Sezione sono stati svolti due corsi, uno di sicurezza informatica e uno sulla Costituzione italiana e la criminalità organizzata, tenuti da Ufficiali iscritti all’UNUCI.

L’U.N.U.C.I. in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Grosseto (ANC) inoltre promuove, il 12 novembre di ogni anno, una cerimonia in ricordo dei caduti, militari e civili, in operazioni di pace fuori dal territorio nazionale. (Nassiriya)

La recente serata conviviale che ha aperto questo 2023 è stata dunque l’occasione per rilanciare l’impegno per la collettività dell’Associazione e, al tempo stesso, mostrare riconoscenza e apprezzamento per coloro che si impegnano ogni giorno, in differenti campi, per valorizzare la Maremma ormai conclamata sede di numerose “Eccellenze” sia Militari che Civili.