L'ottobre rosa di Prato si conclude al cinema Eden con il cortometraggio "Due di noi"

Prato: Si avvia alla conclusione l'Ottobre Rosa di Prato, il progetto della Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS che per tutto il mese ha animato la città con un ricco calendario di iniziative, con il messaggio: "Alza la prevenzione, prendi al volo la tua vita". L’intenso calendario di eventi, che ha intrecciato sport, cultura e informazione, culminerà lunedì 27 ottobre alle ore 21, presso il Cinema Eden, con la proiezione del cortometraggio “Due di noi”., prodotto da GILEAD SCIENCES in collaborazione con EUROPA DONNA e racconta una storia intensa e commovente che mette in luce le vite di due donne che convivono con un tumore al seno metastatico.

La proiezione sarà seguita da un talk di approfondimento, curato da White Radio e condotto da Miriam Magnolfi, pensato come un momento di ascolto e confronto aperto al pubblico. Interverranno le oncologhe Dott.ssa Erica Moretti e Dott.ssa Emanuela Risi dell’Oncologia Medica dell’Ospedale S. Stefano, il Dott. Bernardo Carli, psiconcologo della Fondazione Sandro Pitigliani, e Catia Rigotti di CNA Benessere e Sanità, che – insieme a una paziente – presenterà il progetto “Oltre lo Specchio”, organizzato dalla Fondazione Sandro Pitigliani. Il progetto propone laboratori di estetica oncologica e spazi di condivisione esperienziale, dedicati alle donne che affrontano un percorso di cura oncologica. Sarà una serata di ascolto e confronto, tra novità della ricerca scientifica e storie di vita vissuta, per riflettere insieme sul valore della cura, della bellezza e della rinascita. L’evento finale è patrocinato da Europa Donna TSM Tumore al seno metastatico.

L’Ottobre Rosa ha trasformato Prato in un percorso di sensibilizzazione, capace di coinvolgere associazioni, istituzioni e commercianti, che si è aperto al Chiostro di San Domenico il 12 ottobre, con Il Picnic nel Chiostro e il talk “Sane abitudini e prevenzione”, curato da Confartigianato Movimento Donna Prato e Confartigianato Giovani Imprenditori Prato.

Il progetto ha coinvolto anche il centro storico, dove, grazie alla collaborazione con Confcommercio e Confesercenti Prato, numerosi negozianti hanno indossato la t-shirt #checkyourboobs e destinato parte degli incassi alla Fondazione, sostenendo concretamente la ricerca.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con CGFS – Centro Giovanile di Formazione Sportiva – Prato Cultura, Scegliamo Prato, White Radio e Cinema Eden, ed è stato sostenuto grazie al contributo fondamentale di Comune di Prato, Estra Spa, Alliance Medical, CNA Sociale, CNA Pensionati Toscana Centro e numerosi altri partner tecnici e istituzionali, con il patrocinio anche di Provincia di Prato, USL Toscana Centro e TSM – Tumore al Seno Metastatico.

La t-shirt ufficiale dell’Ottobre Rosa è ancora acquistabile sul sito eventi.fondazionesandropitigliani.it



