L’ottava edizione del “Memorial Umberto Cavini” è andata a Franco Ciardi

Grosseto: Nell’ambito delle premiazioni indette dalla Sezione dei Veterani Sportivi “Umberto Ciabatti e Nella Migliorini”, imperniata sulla premiazione dell’atleta dell’anno 2022, che si sono svolte alla Fattoria San Lorenzo a Grosseto e, come ormai avviene da otto anni, è inserito anche il “Memorial Umberto Cavini”, voluto fortemente dalle famiglie Conti Cavini Corsini, per ricordare il marito della signora Rosanna Conti, venuto a mancare alcuni anni fa.



Il memorial, nelle scorse edizioni è sempre assegnato ad importanti personaggi del mondo della “noble art”, come giornalisti Rai, grandi atleti che hanno scritto pagine importanti nel pugilato nazionale e mondiale, come il campione olimpico e più volte campione mondiale Nino Benvenuti, il già campione europeo Gianluca Banco, il più volte campione italiano, il grossetano Alessandro Scapecchi, il giornalista Rai Mario Mattioli ed altri, e in questa occasione la famiglia Conti Cavini hanno voluto premiare il loro ring announcer e prestigioso collaboratore che per oltre 25 anni è stata la voce dell’organizzazione Rosanna Conti Cavini sui ring di tutta Italia dal 1991 al 2021,Franco Ciardi.

L’importante appuntamento della Sezione dei Veterani Sportivi Provinciale presieduta da Rita Gozzi, era la premiazione dell’atleta dell’anno 2022 e l’ambito trofeo è andato a Simone Giorgetti, campione del Mediterraneo Ibf 2022, portacolori della Promoter Internazionale Rosanna Conti Cavini, oggi apprezzato tecnico della Palestra della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, presieduta da Fabrizio Corsini.