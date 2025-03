"L'ornitorinco" il film di Piero Bronzi e Guido Ciavola alla libreria QB

Grosseto: Una proiezione alla libreria QB per mercoledì 12 marzo. Alle 18 sullo schermo dello spazio di via Colombo 4 a Grosseto, viene proiettato “L’ornitorinco” di Piero Bronzi e Guido Ciavola che ha come interprete Carlo Monni. I piccoli paesi italiani che nell’immaginario collettivo sono i luoghi possibili di una vita che scorre ancora leggera, si sono omologati con il resto del Paese, dove un individualismo annoiato e cafone, stanco anche di sé, ormai ha preso il sopravvento, provocando uno svuotamento di umanità e, sempre più spesso, luoghi dove le divisioni e i contrasti sono radicati ancora più intensamente che altrove. Ogni parola è ripetuta mille volte e si confonde e si maschera con le altre, così ognuno si muove all’interno di una grande ripetizione senza più memoria, accade quindi che chiunque sia diverso e perciò non catalogabile, è un folle e fonte di disordine. E’ nel quadro desolante e straniante di un paese spaccato, svuotato al suo interno, dove vecchi dissapori, integrazioni mai riuscite, frustrazioni e gelosie, ricordi malinconici incattiviti, che si muove la storia di Annibale Frasassi.

Ingresso libero.