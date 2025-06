L'Ordine dei Medici interviene sull'Incidente all'Automedica del 118

La presidente Pasqualini esprime solidarietà al personale coinvolto e sottolinea i rischi quotidiani e il grande spirito di servizio di chi opera nell'emergenza.

Grosseto: In seguito all'incidente che ha coinvolto un'automedica del 118 questa mattina, Paola Pasqualini, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto, ha rilasciato una dichiarazione.

«L'incidente nel quale è rimasta coinvolta nella mattinata di oggi, sabato 21 giugno, un'automedica del 118 in servizio, con tanto di sirena in azione – dichiara Pasqualini –, testimonia per l'ennesima volta tutti i rischi che comporta l'esercizio della professione medica, non solo all'interno delle strutture sanitarie con gli innumerevoli episodi di violenza e aggressioni ma anche sui mezzi di servizio con i pericoli della strada».

La presidente ha espresso sollievo per l'esito: «Fortunatamente in questa occasione non si sono verificate gravi conseguenze per il personale coinvolto nell'incidente, ma è un'occasione in più per ricordare come ogni giorno c'è chi rischia la propria vita per salvare quella altrui».

Pasqualini ha anche voluto evidenziare l'esemplare dedizione della dottoressa coinvolta: «Va rimarcato anche il grande spirito di servizio della dottoressa che si trovava a bordo dell'automedica che, dopo una visita al Pronto soccorso per accertamenti, ha chiesto immediatamente di tornare al lavoro nel turno pomeridiano. Questo è il vero patrimonio della sanità, a disposizione di tutti».