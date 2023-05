Cronaca L’Ordine dei medici in lutto per la scomparsa del collega Ezio Gabriele Barlocco 29 maggio 2023

Redazione Grosseto: «Ci stringiamo attorno alla famiglia Barlocco per questa triste perdita. Ezio Gabriele è stato un punto di riferimento per la Pediatria grossetana e non solo: tantissime famiglie, anche fuori dalla nostra provincia, si sono rivolte all’ospedale Misericordia, dove era primario, per far curare i loro figli. Grazie al nostro collega, il reparto dedicato ai bambini della struttura sanitaria grossetana è cresciuto notevolmente: ricordiamo l’apertura del Pronto soccorso pediatrico, il suo interesse nella diagnosi e nella cura della fibrosi cistica, e ancora il suo grande impegno per ampliare le branche specialistiche pediatriche ma anche la sua collaborazione con la chirurgia. La sua passione per la professione medica è stata fonte di grandi miglioramenti, miglioramenti che ancora oggi hanno riflessi positivi nelle risposte alle necessità sanitarie dei piccoli. Lo ricorderemo con grande affetto e stima. Ciao Gabriele». Alla famiglia Barlocco giungano le condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.

