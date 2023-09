L'Orchestra Sociale dei Bambini: un'Armonia di Talenti e Solidarietà

L'Orchestra Sociale dei Bambini, progetto Musica Sempre riparte Domenica 24 Settembre a Suvereto.



Suvereto: Un trait d’union fra l’anno appena trascorso e l’inizio del nuovo periodo di corsi, per promuovere l'arte e la musica come strumenti di inclusione sociale e sviluppo personale per i giovani talenti della nostra comunità.

Si tratta di un progetto unico che mira a fornire un'opportunità straordinaria ai giovani talenti musicali del territorio grossetano di esprimere la loro passione, creatività e impegno attraverso la musica. Questa iniziativa offre un ambiente accogliente e inclusivo che accoglie bambini provenienti da diverse sfere sociali, economiche e culturali.

Come sottolinea anche l’Assessore al Sociale Sara Minozzi: “Sono enormemente soddisfatta! L’Orchestra Sociale si è rivelata un grande successo e uno straordinario strumento di integrazione, sia per i bambini che per gli stessi genitori, sfruttando la musica come linguaggio universale di comunicazione fra persone e culture diverse. Con quest’evento riparte un progetto che ha già fatto vedere i suoi frutti e che continueremo ad implementare con nuovi addetti e personale qualificato per l’offerta e le potenzialità”.

Per raggiungere l’obiettivo comune della bellezza della musica e della condivisione di emozioni, collaborano il Maestro Laura Bianchi (Violoncello), il Maestro Debora Andolina (Violino) e Rossella Pratesi (Flauto), sotto la direzione artistica del Maestro Gloria Mazzi: “Il successo è il risultato della collaborazione tra A.Gi.Mus., Comune di Grosseto, i Servizi Sociali, il COeSO, la Proloco di Roselle e l’entusiasta partecipazione dei bambini e di tutte l famiglie. Speriamo, con il tempo, di poter coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani musicisti”.

In una società in cui l'inclusione e la solidarietà giocano un ruolo cruciale, l'Orchestra Sociale dei Bambini crea un'opportunità per i giovani di collaborare, apprezzare e rispettare le differenze, celebrando la diversità culturale attraverso la lingua universale della musica. L’ obiettivo è promuovere l'integrazione e la comprensione reciproca, contribuendo così a costruire un futuro migliore e più armonioso per tutti.

I partecipanti dell'Orchestra Sociale dei Bambini ricevono una formazione musicale di alta qualità da esperti insegnanti, imparano a suonare vari strumenti e partecipano a emozionanti esibizioni musicali. Questo progetto crea un ambiente stimolante e sicuro in cui i piccoli musicisti possono sviluppare il loro potenziale artistico, costruire fiducia in sé stessi e imparare importanti valori come l'impegno, il rispetto e il lavoro di squadra.

L'Orchestra Sociale dei Bambini è un esempio di come l'impegno nella musica possa trasformarsi in un potente strumento per il cambiamento sociale, contribuendo a creare un mondo migliore e più unito per tutti, dove anche la voce dei più giovani conta.

L’iniziativa rientra nel progetto Attraverso i Suoni realizzato dalle sezioni di A.Gi.Mus. Grosseto, Arezzo e Firenze insieme alla Fondazione CR Firenze. Questa specifica sezione è realizzata con il Comune di Grosseto.