L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nella Chiesa di San Francesco

Grosseto: Dopo il grande successo del Concerto di Capodanno l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna a esibirsi nella Chiesa di San Francesco. L'appuntamento è per giovedì 8 febbraio alle ore 21: l'orchestra, con Nicolas Bourdoncle al pianoforte, sarà diretta da Massimo Belli. Il programma prevede l'esecuzione del “Concerto n. 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra op. 58” di Ludwig Van Beethoven, della “Serenata per archi” di Vasilij Kalinnikov, delle “Due melodie elegiache op. 34” di Edvard Grieg e dei “Cinque pezzi per archi op. 44 n. 4” di Paul Hindemith.





I biglietti sono in prevendita telefonica al numero 333 5372994 oppure in vendita un'ora prima del concerto nella Chiesa di San Francesco.



Il direttore d'orchestra Massimo Belli ha intrapreso lo studio del violino con il padre, proseguendo poi con Bruno Polli. Si è diplomato a pieni voti e lode sotto la guida di Renato Zanettovich al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia perfezionandosi in seguito con il Trio di Trieste, Piero Farulli, Henryk Szeryng e Salvatore Accardo. Ha studiato direzione d’orchestra con Aldo Belli e Julian Kovatchev. Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha debuttato sedicenne al Teatro Politeama Rossetti di Trieste e ha suonato da solista e diretto prestigiose orchestre nelle più importanti sale in tutta Europa, nell'ex unione Sovietica, in Messico, Turchia e Sud America collaborando – tra gli altri – con Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Adriano Vendramelli, Piero Bellugi, Stefan Milenkovich, Roberto Plano, Fabien Thouand, Laura Marzadori, Chloe Mun. È il direttore della Nuova orchestra “Ferruccio Busoni” e docente di violino al Conservatorio “Giuseppe Tartini di Trieste”.

Nicolas Bourdoncle (Aix-en-Provence, 1998) ha iniziato a studiare pianoforte giovanissimo al Conservatorio di Aix-en-Provence con Michel Bourdoncle e ha proseguito gli studi ai Conservatori superiori di Parigi, Ginevra e Madrid con Roger Muraro, Nelson Goerner e Stanislav Ioudenitch. Attualmente frequenta il corso di laurea al Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi, ed è allievo di Bernardo d'Ascoli. Ha debuttato come solista nelle Filarmoniche di Odessa, Chisinau e Tiraspol all'età di dieci anni, e da allora si è esibito in più di venti Paesi in recital, musica da camera e concerti con orchestre. Ha vinto il Concorso pianistico internazionale di Hanoi nel 2012 e il Concorso pianistico internazionale «Premio Jaen» nel 2019.