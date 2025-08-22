L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” al San Rocco Festival

Sabato 23 agosto al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Un concerto dedicato alle musiche di Mozart, Shostakovich e Beethoven

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto sabato 23 agosto alle ore 21.30 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto per un concerto che rientra nel cartellone di “San Rocco Classica” del San Rocco Festival 2025 diretto da Giorgio Zorcù.

«Per me è un grande piacere e un onore ospitare l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in chiusura del San Rocco Festival – dichiara Giorgio Zorcù –. Un appuntamento che è ormai una tradizione, tanto da nominarlo come “San Rocco Classica”. Come sempre c’è la garanzia di un programma musicale di grande qualità, grazie al maestro Antonio Di Cristofano, che porta al Festival lo smalto di un’eccellenza artistica del nostro territorio».

L'Orchestra sarà diretta da Claudio Cohen e vedrà l'esibizione di Ida Magdalena Riedel al violoncello solista. Il programma prevede l'esecuzione dell'Ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, del Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107 di Dmitrij Shostakovich e della Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig Van Beethoven.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket, alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

Claudio Cohen è direttore principale e direttore artistico dell'Orchestra sinfonica del Teatro nazionale “Cláudio Santoro” di Brasilia. Ha partecipato alla scena musicale del Brasile e all'estero come direttore d'orchestra, nonché come artista ospite dei principali festival e stagioni musicali. È stato membro del Quartetto di Brasilia, con il quale ha girato il Brasile, l'Asia, le Americhe e l'Europa. Come direttore d'orchestra si esibisce in Messico, Usa, Austria, Germania, Ungheria, Serbia, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Finlandia, Italia, Argentina, Cile, Ecuador, Qatar, Repubblica Ceca, Spagna, Israele, Romania, Cina e Azerbaijan. Nel 2024 ha diretto un concerto dell'Orchestra sinfonica di Stato dell'Azerbaigian nel programma ufficiale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Baku.

Ida Magdalena Riedel ha ricevuto le prime lezioni di violoncello all'età di cinque anni. Dopo aver terminato la scuola, nel 2020 ha iniziato il corso di laurea all'Università privata di musica “Stella Vorarlberg” di Feldkirch nella classe di violoncello di Mathias Johansen e successivamente ha studiato come studentessa Erasmus nella classe di violoncello di Brotbek a Stoccarda. Nel febbraio 2025 ha ricevuto il 2° premio al II Concorso internazionale di violoncello di Milano. Ha ricevuto il 1° premio al VI Premio internazionale di musica “Lazlo Spezzaferri" di Verona, al concorso online Montfort International Cello Competition e ai Golden Classical Music Awards – International Competition di New York, debuttando alla Carnegie Hall nel dicembre 2024 in occasione del concerto dei premiati. Si esibisce regolarmente con ensemble di varie formazioni di musica da camera. Suona il violoncello “Ida", che è stato realizzato appositamente per lei nel 2014, e alla cui costruzione ha partecipato sotto la guida di Antonio Menzel.



