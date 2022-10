L'orchestra Sinfonica Città Di Grosseto a Buckingham Palace

Grosseto: Il prossimo 6 ottobre l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto si esibirà in un concerto organizzato a Londra, all’interno di Buckingham Palace. L’Orchestra Città di Grosseto, cui si uniranno cantanti, porterà a Londra il meglio delle musiche di Verdi e Puccini.

“L’invito che ci è pervenuto – dice il presidente Giulio De Simone - ha destato comprensibile enorme piacere, perché consolida il convincimento della positiva notorietà professionale dei musicisti che compongono l’Orchestra. Non è il primo impegno all’estero che è stato assolto negli anni, è però certamente uno dei più prestigiosi e contribuirà nel perseguire quello sforzo, già in atto da tempo, di inserire l’Orchestra in quel circuito di rilievo che essa merita”. Grande orgoglio da parte dell'Amministrazione comunale: “L'Orchestra cittadina – spiega l'assessore alla Cultura Luca Agresti – da tempo ci ha abituati a queste sorprese: è infatti un'eccellenza non solo in Italia ma anche all'Estero e questo è per noi motivo di soddisfazione. Grosseto conquisterà anche gli appassionati di musica di Buckingham Palace e chissà che qualcuno non decida in futuro di venirci a trovare in Maremma”.